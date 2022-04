Florent Pagny : Qui est Angie, cette femme de l'ombre qui l'accompagne depuis 10 ans ?

Ce samedi 9 avril 2022, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la suite de la compétition The Voice. Après plusieurs semaines d'auditions à l'aveugle à la recherche de la perle rare, les quatre coachs ont tous composé leurs équipes et les battles ont d'ores et déjà commencé. La semaine dernière, de premiers choix déchirants ont été faits par Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney mais ces derniers sont bien loin d'en avoir fini avec cette étape.

Se séparer d'un talent est d'autant plus difficile que juste avant leurs passages sur scène, les coachs partagent des moments privilégiés avec eux. En effet, pendant plusieurs jours, ils répètent ensemble leur chanson et leur présence scénique. Mais les artistes du programme de TF1 ne sont pas seuls pour former les candidats. En effet, ils sont accompagnés d'un coach vocal. Eux aussi guident les talents tout au long de l'aventure. Parmi eux se trouve notamment Angie Berthias-Cazaux, une habituée de The Voice.

Elle fait partie du programme depuis son lancement, en 2012. Et la chanteuse a toujours travaillé au côté de Florent Pagny, qui était également arrivé dans la saison 1. Le mari d'Azucena a partagé ses précieux conseils jusqu'en 2018 avant de se retirer de l'émission. Il a retrouvé sa place dans le fauteuil rouge en 2021 et ainsi sa complice Angie.

Dans les pages du numéro de Télé Loisirs, paru le 4 avril 2022, les lecteurs ont eu l'occasion d'en apprendre plus sur cette grande artiste qui a travaillé auprès de superstars de la musique. "Cette américaine de 56 ans a été chef de choeur de Mariah Carey et de Céline Dion", est-il rapporté. Malheureusement, la carrière d'Angie Berthias-Cazaux a pris un tout autre tournant lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie "à cause de laquelle elle subit une intubation". Un événement qui "la prive définitivement de scène". "En me sauvant la vie, on m'a éclaté la voix", a-t-elle confié à nos confrères.

Angie Berthias-Cazaux a malgré tout réussi à continuer de vivre de sa passion "après un long travail de rééducation". C'est alors qu'elle est devenue coach vocal. "Elle suit ainsi Louane depuis qu'elle a 8 ans et prépare la tournée d'Angèle. Parallèlement à The Voice, elle continue à prêter sa voix dans des pubs, faire du doublage, et chanter avec son quintette de jazz", lit-on dans le magazine.