Florent Pagny : Sa relation malsaine et méconnue avec une très célèbre actrice, décédée depuis

Sa vie privée, il l'a souvent exposé avec joie. On sait que Florent Pagny vit une histoire d'amour incroyable avec la peintre Azucena Camano depuis l'année 1993. C'est elle, d'ailleurs, qui lui apporte un soutien sans faille dans sa bataille contre le cancer, comme il le raconte avec force dans sa récente autobiographie, Pagny par Florent, sortie en librairie le 5 avril 2023. Avant de connaître une telle connexion, le chanteur avait été en couple avec Vanessa Paradis. Il avait également craqué, très jeune, pour une autre actrice. Et ce chapitre de son existence est un peu moins connu.

Quand il avait 21 ans, Florent Pagny est effectivement tombé sous le charme de Patricia Millardet - La Boum 2, Mortelle Randonnée... il l'avait rencontrée en se rendant dans un restaurant des Halles de Paris, alors qu'il partageait la compagnie d'une autre femme. "Je ressens de drôles de vibrations venues du fond de la salle, se souvient-il, comme il l'écrit dans son ouvrage. J'aperçois cette fille qui n'arrête pas de me jeter des regards. Elle m'allume de la plus directe des façons." Avec cette belle brune incendiaire, l'artiste a vécu une histoire "passionnée ou plutôt passionnelle", "ce qui est moins bien" précise-t-il.

Nous nous séparons après deux ans de plus à nous déchirer

"Elle est tordue, incompréhensible, drôle, belle, insupportable, sexy en diable, attachante, raconte Florent Pagny. Le parfait cocktail pour te faire vivre un enfer. La relation est forte, mais toxique. Elle m'apprend la jalousie et je suis un excellent élève. J'ouvre les yeux. Et malgré ce que je vois, j'essaie encore de faire exister cet amour, car il n'est pas question d'autre chose. Mais c'est impossible, nous nous séparons après deux ans de plus à nous déchirer." Patricia Millardet avait fini par quitter la France pour incarner, en Italie, le rôle de Silvia Conti dans la série mythique La Mafia. C'est à Rome qu'elle est décédée, en avril 2020, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. "Difficile pour moi d'imaginer qu'elle ait pu partir autrement, soulève son ancien partenaire. Elle qui avait tant joué avec son coeur. Je ne l'avais jamais revue..."