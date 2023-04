"Foireux et tellement malsain" : Florent Pagny cash sur son histoire d'amour avec Vanessa Paradis

Florent Pagny et Vanessa Paradis, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. C'est en 1988 que tout commence pour le chanteur et la jeune femme. À l'époque, il a 27 ans et elle n'en a que 16. Malgré leur différence d'âge, l'alchimie entre les deux artistes est plus forte que tout. Dans son autobiographie intitulée Pagny par Florent aux éditions Fayard et dont la sortie est prévue ce mercredi 5 avril, le mari d"Azucena Caamaño est revenu sur cette romance qui s'est mal terminée. "J'ai dégagé de la photo. Direct !", écrit Florent Pagny, au sujet de son ancienne compagne, dans des propos dévoilés en exclusivité par BFMTV. Le chanteur est toujours amer au sujet de sa séparation avec l'interprète de Joe le taxi. "C'est ce que je peux lui reprocher à la fin, parce que j'ai tellement été là pour elle, j'ai tellement ouvré pour arranger tout ce qui était foireux ou malsain autour d'elle, et ça lui a tellement réussi", ajoute-t-il dans les lignes de son autobiographie.

Profondément attristé par cette séparation, le chanteur trouvera le réconfort nécessaire dans les bras de la mère de ses enfants, un an plus tard, en 1992. Dans son autobiographie, le chanteur atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon a expliqué qu'il a mis du temps avant que son histoire d'amour prenne forme. "J'ai trouvé mon héroïne. Toutes les cartes sont contre moi. Il va falloir lutter pour que notre histoire d'amour existe. Mon destin bascule, je le sais, je le sens, mais je vois bien qu'en revanche Azucena n'est pas au courant", confie-t-il au sujet de sa bien-aimée.

Florent Pagny et Vanessa Paradis très amoureux

Même si le coup de foudre entre Florent Pagny et Vanessa Paradis est réciproque, les deux tourtereaux n'officialiseront leur relation que quelques mois plus tard. "Un matin, je descends, j'arrive dans sa chambre et là, j'hallucine. Je vois la tête de Vanessa Paradis. Je suis gêné, je suis pétrifié, je m'en vais. Et donc, je suis sur le cul quoi", a raconté son ami Jean-Pierre Loustau dans un documentaire consacré au chanteur le 1er janvier 2023, sur TF1. Et d'ajouter : "Il se réveille, il vient boire un café et je lui dis : 'Mais Florent... Vanessa Paradis ?' (...) Et en fait, il est raide dingue, ils sont raides dingues". Florent Pagny et Vanessa Paradis deviennent très vite la cible des paparazzis. Mais au bout de deux ans et demi d'une relation sans fausse note, la chanteuse décide de le quitter, au cours de l'été 1991. Une épreuve "terrible" pour l'artiste.