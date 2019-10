Florent Pagny : Son violent clash jamais diffusé avec Thierry Ardisson

Florent Pagny n'aime pas vraiment évoquer la polémique qui ternit sa carrière (en même temps, il y a de quoi) : son exil fiscal au Portugal. Cet arrangement financier très mal vu est d'ailleurs au coeur du départ de son départ de The Voice et serait l'origine de la brouille du chanteur avec plusieurs médias. Déjà encore aujourd'hui en rogne contre Sept à Huit qui avait osé évoqué son exil fiscal lors d'un sujet (plutôt flatteur de surcroit) sur sa tournée, l'artiste de X ans vient d'annoncer être très fâché contre Thierry Ardisson.

Questionné sur la disparition de Salut les terriens (Canal) lors de son passage sur RTL, Florent Pagny s'est épanché sur cette "trahison" de l'ancien présentateur. "J'y suis toujours allé et ça fait partie des gens, qui justement la dernière fois, je me suis dit : "C'est bon, j'y retourne plus". Voilà pareil, il arrive avec un pote aussi, Baffie, que je connais depuis toujours", explique-t-il, ce 22 octobre 2019, dans On refait la télé.

"Dans la loge, il me dit : "T'inquiètes pas, on va pas te brancher sur toutes les conneries". T'arrives et t'as pas passé deux minutes que ça commence. Il y a eu d'ailleurs un moment très très bizarre qu'ils n'ont pas mis à l'antenne. Il y a eu un moment de télé ou ce n'en était plus. Une discussion de mec à mec. J'ai dit "Ça suffit, j'en ai marre, vous n'avez pas de figure, vous n'avez pas de parole et vous êtes toujours en train de voir comment vous pouvez trahir." C'est désagréable quoi", poursuit Florent Pagny.

"Donc à la fin, tu fais "bon bah vas-y, finis ton programme". Je veux même pas te rendre le service de quitter le plateau, parce que ça, ça fait du buzz. Donc on va la finir. Donc voilà je remettrai plus jamais les pieds sur ton plateau", ajoute le musicien, manifestement encore vexé d'avoir été questionné sur son exil fiscal. Florent Pagny se réjouit donc à demi-mot de l'arrêt de l'émission : "Finalement si cette année il n'a pas de programme, à force de ne pas avoir de figure, des fois, les programmes disparaissent."