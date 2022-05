Fouzi (Koh-Lanta) séparé de son ex à cause du jeu : "Ça devenait toxique" (EXCLU)

Triste sort pour Fouzi, aventurier de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Lors du treizième épisode diffusé ce mardi 24 mai 2022, il a été contraint de quitter l'aventure. Alors qu'il disputait une épreuve éliminatoire face à Olga et Bastien, ce directeur financier de 28 ans venu du Nord est arrivé dernier. Une fin de jeu inattendue pour lui qui se voyait aller plus loin. Mais la déception laisse place à la fierté. Cette expérience de survie à l'autre bout du monde a changé sa vie sur bien des points, notamment au niveau de ses amours.

En exclusivité pour Purepeople.com, Fouzi évoque sa nouvelle vie depuis sa participation à Koh-Lanta. Si rien n'a changé côté professionnel, le retour a été compliqué pour son couple. Le charmant brun filait le parfait amour avec sa compagne jusqu'à ce que des admiratrices le sollicitent via les réseaux sociaux après l'avoir vu à l'antenne de TF1. "Je suis célibataire depuis quelques mois. Je me suis séparé de mon ex juste après la diffusion de Koh-Lanta, confie-t-il. Ça ne s'est pas très bien passé à cause des messages que je recevais, elle a très vite été jalouse. Ca devenait un peu toxique et nocif, on a préféré arrêter là. C'est un peu à cause de Twitter et Instagram du coup..."

Depuis cette rupture, le beau Fouzi est un coeur à prendre. Alors les messages de drague, "ça [le] fait rire". "Je reçois des messages parfois bizarres pour être honnête, j'évite de répondre. On peut dire que j'ai des messages bienveillants et quelques admiratrices qui m'envoient aussi quelques mots. Je le prends bien, et c'est mon père qui va être content parce que ça fait des années qu'il essaye de me marier", ajoute-t-il, amusé. Peut-être annoncera-t-il une bonne nouvelle prochainement, comme vient de le faire Maxime. Son camarade de l'équipe rouge, nous a en effet révélé qu'il avait demandé en mariage sa belle compagne. Nul doute que toute la team Koh-Lanta sera invitée pour célébrer l'amour !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.