Francesca Antoniotti fiancée : sa belle déclaration à son discret compagnon

Francesca Antoniotti ne pourrait pas être plus heureuse. D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, elle a officialisé en début d'année sa relation avec Bernard Orsini, un spécialiste en orthopédie et orthèses qui possède des cliniques en Corse et à Monaco. Depuis, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste ne s'était pas beaucoup plus épanchée sur le sujet. Ce mercredi 6 juillet 2022, elle a toutefois confirmé qu'ils étaient toujours ensemble.

En effet, sur Instagram, Francesca Antoniotti a partagé deux nouvelles photos d'elle et Bernard, complices au milieu d'un décor naturel. Il faut dire que le charmant corse a mis le paquet pour faire plaisir à sa belle, laquelle célébrait son 41e anniversaire. Au programme : séjour romantique sur l'île de beauté, dans la Réserve de Saparella. Sur place, l'ex-candidate de la Star Academy a pu profiter de moments suspendus dans le temps face à un coucher du soleil ou encore autour d'un savoureux dîner. "Anniversaire au paradis avec l'amour @orsini.bernard. Merci de faire de moi une princesse, de m'accepter comme je suis, de me donner le sourire chaque jour. Tu as tout changé, merci pour tout et surtout merci d'être toi", lui a-t-elle adressé avec reconnaissance en légende de sa publication.

Francesca Antoniotti a reçu de nombreux commentaires de la part des internautes, bien heureux de la voir aussi épanouie au côté de son homme. Sa grande copine Carine Galli lui a notamment écrit : "Trop beaux les amoureux".