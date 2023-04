Franck Dubosc cash sur ses deux garçons : "J'abandonne tous les principes"

Avec plus d'un million de spectateurs en 2020, Dix Jours sans maman a fait des heureux dans les salles de cinéma et pour toute l'équipe du film. Le duo d'acteurs, formé par Franck Dubosc et Aure Atika a donc rempilé pour dévoiler trois ans plus tard la suite : Dix Jours encore sans maman ! La star de l'humour a remis son costume de papa dépassé par ses quatre enfants, un habit qui n'est pas un déguisement car il ne cache pas être lui aussi souvent débordé par ses fils.

En promotion pour Parents épuisés, "première communauté des parents qui ont décidé de rire de leur condition", Franck Dubosc a répondu aux questions de ses intervieweurs avec une franchise qui fait du bien. Tout parent se retrouvera facilement dans la sincérité de l'acteur de 59 ans, qui parle avec humour, décontraction et une infinie tendresse de son rôle de papa. C'est ainsi que le papa de Raphaël (né le 6 janvier 2010) et Milhan (né le 28 octobre 2012), fruit de son couple avec Danièle, n'a pas caché se retrouver en son personnage. Quand il a dû gérer seul ses garçons, il a ainsi fait appel à sa belle-mère. Sans parler de la scène du film qu'il a réellement vécu, celle d'emmener son garçon aux toilettes, quand ils sont au ski. "J'abandonne tous les principes", dira-t-il sans filtre.