Franck Gastambide diagnostiqué HPI : pourquoi il n'aime pas en parler...

J-10 avant la diffusion de Validé, saison 2 ! Franck Gastambide en fait activement la promotion. Après une soirée détente au Parc des Princes, le créateur et acteur de la série s'est rendu sur le plateau de l'émission Quotidien et a évoqué sa dyslexie...

Franck Gastambide était un des invités de marque de l'émission Quotidien du jeudi 30 septembre 2021. Passé après Harry Roselmack et accompagnée de Laetitia Kerfa (héroïne de la saison 2 de Validé), il a rappelé, ou révélé pour les téléspectateurs qui l'ignoraient, qu'il souffrait d'une forme de dyslexie. Le comédien de 42 ans a été diagnostiqué HPI, personne à Haut Potentiel Intellectuel.

C'est après avoir fait 'Rendez-vous en Terre Inconnue'...

"Je ne le dis jamais car HPI, ce n'est pas bien intégré. On pense que les gens, que le mec se la raconte comme s'il était un peu supérieur, a-t-il d'abord répondu à Yann Barthès. Ça veut dire que je suis un peu hypersensible mais c'est plus une galère qu'autre chose." Franck Gastambide a précisé que son passage dans une autre célèbre émission d'aventure l'avait poussé à se faire diagnostiquer.

"C'est après avoir fait 'Rendez-vous en Terre Inconnue' [tournée en septembre 2018 et diffusée en mars 2019 sur France 2, NDLR] où des gens m'envoyaient des messages pour me dire : 'Tu sais, les réactions que tu as eues à certains moments sont typiques de la grande famille des HPI'., a poursuivi Franck Gastambide dans Quotidien. Je me suis fait diagnostiquer, je me suis rendu compte que j'avais ça. Et ça m'a donné plein de réponses sur des excès de sensibilité que je peux avoir et plein de choses qui sont parfois difficiles à gérer par mon cerveau. J'ai attendu 40 ans pour comprendre que j'avais ça quoi."

Le compagnon de l'actrice Sabrina Ouazani a également profité de son passage dans Quotidien pour donner des nouvelles de Brahim Bouhlel. L'acteur purge toujours une peine de 8 mois de prison au Maroc, pour avoir partagé une vidéo parodique caricaturant la société marocaine sur les réseaux sociaux.

"J'ai de ses nouvelles, il arrive à passer des coups de téléphone une fois par une semaine, donc je l'ai au téléphone une fois par semaine. Ce sont de petits appels de deux minutes, c'est un peu court pour prendre la température et savoir s'il va vraiment bien. J'ai le sentiment qu'il tient bon, a-t-il confié à Yann Barthès et aux téléspectateurs. Ils sont quinze dans une cellule avec un chiotte au milieu. C'est ça la réalité d'une prison au Maroc. Évidemment, il a conscience que les propos tenus dans cette vidéo parodique ont blessé des gens. Ça, c'est incontestable. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de payer cher."