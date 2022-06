Franck (L'amour est dans le pré) : Son lien particulier avec une femme qu'il "aime beaucoup"

Franck a participé à L'amour est dans le pré 2021 (M6). Il a ainsi eu l'occasion de croiser la route de Karine Le Marchand lors du tournage de son portrait, durant le speed-dating ou encore lors du bilan. Et depuis, le sylviculteur et maraîcher entretient une relation particulière avec la présentatrice de 53 ans.

Franck a accordé une interview à nos confrères de Voici et a révélé que Karine Le Marchand était toujours bel et bien présente dans sa vie. "Elle m'appelle de temps en temps. On discute sur Instagram, en privé, assez souvent et par sms aussi pour prendre des nouvelles. Des fois, elle me demande des petits conseils pour sa propriété parce qu'elle a un projet qui est magnifique [la rénovation éco-responsable du Domaine des belles âmes à Aix-en-Provence, NDLR]. On s'entend très bien avec Karine, c'est une femme que j'aime beaucoup", a-t-il confié.

Bien entendu, Karine Le Marchand et lui parlent aussi d'amour. Rappelons que lors du tournage de l'émission, Franck avait convié Anne-Lise et Cécile chez lui. Cette dernière avait fait le choix de partir, car elle avait bien compris qu'elle ne pouvait pas offrir à l'agriculteur ce qu'il souhaitait. Il s'était donc mis en couple avec la professeure de lettres. Mais son esprit et son coeur ne juraient que par Cécile. Il a fini par la recontacter et ils ont vécu une petite histoire d'amour. "On en parle assez souvent. Elle est déçue que je n'ai pas trouvé", a précisé Franck.

Une belle amitié

Karine Le Marchand a aussi été à ses côtés lorsque, durant la diffusion de L'amour est dans le pré, il a été violemment critiqué par certains internautes à cause de son indécision. "Elle m'avait énormément conseillé quand j'avais mal vécu l'émission. Elle m'avait appelé en me disant que je ne devais pas rester là-dessus. Elle est extrêmement psychologue, très intelligente. Elle a une classe naturelle. C'est grâce à elle que j'ai pris du recul", a avoué Franck. C'est donc une amie précieuse que tout le monde souhaiterait avoir. Alors quand des rumeurs la disent diva ou ingérable lors des tournages de l'émission de dating de M6, cela le contrarie. "Très sincèrement, je trouve que c'est une femme admirable. Une fois que l'émission est terminée, elle pourrait très bien ne plus nous appeler, ne plus nous envoyer un petit message. Moi, j'ai des petits messages sur mon téléphone, très régulièrement. Elle m'a envoyé des voeux le 1er janvier. Elle est d'une gentillesse incroyable. Toutes les rumeurs sur elle, c'est simplement de la jalousie. Tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit, elle a une aura. C'est une femme exceptionnelle", a-t-il confié. Des déclarations qui toucheront à coup sûr la principale intéressée.