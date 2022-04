François Busnel, enfant de la DDASS ? Il rétablit la vérité sur son histoire

Ce soir est diffusé un nouveau numéro de La grande librairie, le rendez-vous des amoureux de la littérature sur France 5. L'occasion de retrouver le présentateur François Busnel, qui a interviewé les plus grands : Jean d'Ormesson, Amelie Nothomb et même Barack Obama. Un journaliste féru de livres qui a levé le voile sur le mystère de sa jeunesse sur Europe 1, il y a quelques jours.

Invité de l'émission Culture médias, François Busnel avait eu le droit à son portrait pre-fame (d'avant la célébrité) traditionnellement dressé par Lisa-Marie Marques. La journaliste et chroniqueuse était donc logiquement revenue sur l'enfance du spécialiste de littérature. L'occasion pour François Busnel de mettre fin aux rumeurs concernant le début de sa vie et le fait qu'il aurait été un enfant de la DDASS, ce qu'il dit ne pas avoir vraiment été. "J'ai été adopté c'est vrai, je n'en fais pas un mystère. C'est bizarre. Il y a toujours des choses qui sont reprises comme ça et qui deviennent des vérités" expliquait-il. "J'ai eu la chance d'avoir surtout des parents adoptifs que je considère comme mes parents" avait-il conclu alors, rendant ainsi hommage à ceux qui l'ont élevé.

Toujours en quête de nouveaux projets (comme la revue littéraire America qu'il a fondé avec Eric Fottorino et conduite pendant 4 ans de 2017 à 2021), le journaliste de 52 ans est tout aussi épanoui dans sa vie sentimentale. En effet, il est aujourd'hui le compagnon de la romancière Delphine de Vigan. Une relation qui leur a bien coûté des ennuis quand cette dernière s'était rendue dans l'émission du journaliste en 2011. Plus de dix ans plus tard, les deux amoureux ne se sont pas quittés. "C'est quelqu'un qui me bouleverse, elle est infiniment libre dans sa tête, dans ses choix, personne ne peut lui dicter, elle poétise le nom des choses, même dans les moments de fatigue, de grisaille, c'est quelqu'un qui va illuminer votre journée, d'un mot, d'une remarque, parfois d'un sourire, elle m'impressionne énormément, tous les jours" avait confié François Busnel dans l'émission Thé ou Café en 2018.