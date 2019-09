François Damiens : Première apparition avec sa compagne Gaëlle

Une soirée qui restera dans les esprits. Le jeudi 19 septembre 2019, plusieurs personnalités étaient conviées au premier dîner caritatif de l'association Un rien c'est tout. Celle-ci s'appuie sur ses donateurs pour soutenir leur quatre grandes causes : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement. Si la présence des parrains de l'association, Marie Drucker et Vincent Lindon, était à prévoir, celle de la compagne de François Damiens l'était un peu moins.

Pour la première fois, l'humoriste est apparu au bras d'une certaine Gaëlle, une jolie blonde qui a illuminé la soirée avec sa longue robe de soie bleue. Jusqu'alors, on ne savait pas que François Damiens était en couple. Tout ce que l'on connait de cette Gaëlle, c'est qu'elle vit une idylle avec l'humoriste de 46 ans au moins depuis août 2015. À l'époque, Benoit Poelvoorde imitait François Damiens pour une interview (très drôle) à La Libre. "Cannes était comme une petite escale de vacances. Après le festival, j'ai fait du bateau avec Gaëlle, ma compagne. J'aime la mer. J'ai une maison à Groix, une petite île en Bretagne. Je ne sais pas si j'ai des origines bretonnes mais la mer me passionne", révélait son ami, en lâchant le nom de sa compagne.

L'acteur belge et sa compagne n'étaient pas les seuls à passer une agréable soirée. On pouvait compter sur la présence de Laurent Delahousse et Alice Taglioni, enceinte de leur second enfant. Claire Chazal et Marc-Olivier Fogiel ont pris le temps de poser devant les photographes, tout comme le chanteurBénabar, la superbe Roselyne Bachelot ou encore Cécile Duffau, fondatrice de l'association Un rien c'est tout. Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, était également présent.