François Damiens, un papa pas forcément exemplaire pour Jimmy et Jack : il avoue tout

Quand on devient parent, on a tendance à vouloir être irréprochable et à faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Mais le quotidien et les aléas de la vie contraignent à faire des choix qui n'étaient pas forcément prévus ou voulus. Conclusion : les parents parfaits n'existent pas, même chez nos amies les stars. Ce jeudi 13 avril, En aparté consacrait son émission à François Damiens, à l'affiche de la comédie Les Complices de Cécilia Rouaud, en salles depuis le 12 avril, dans laquelle il donne la réplique à Laura Felpin et William Lebghil. S'il interprète un tueur à gages dans le long-métrage, ce rôle est loin d'être le plus compliqué qui lui ait été donné de jouer.

En 2001 et 2003, François Damiens est devenu papa de Jack et Jimmy. Une responsabilité importante qui l'a bouleversé. S'ils sont désormais suffisamment grands pour voler de leurs propres ailes, l'acteur de 50 ans avoue qu'il n'a pas été le meilleur des papas d'après lui. En évoquant la paternité avec Nathalie Lévy, le compagnon de Gaëlle s'est confié avec pudeur sur la manière qu'il a eue d'élever ses garçons.

"Le rôle de père, c'est le rôle le plus difficile que je n'ai jamais joué dans le sens où, je vois tous ces livres et quand vous êtes dans une bibliothèque et que vous voyez le nombre de livres qu'il y a sur l'éducation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile en fait. (...) C'est vrai que souvent, avec mes garçons, je leur dis : 'Fais ce que je te dis et pas ce que je fais'. Ce qui est complètement débile. Je ne leur montre pas toujours l'exemple." Jimmy et Jack ne sont toutefois pas des enfants malheureux bien au contraire : "Je les adore et ils savent à quel point. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, je peux me montrer injuste ou peu patient ou peu compréhensif."

Divorcé de la maman

On ignore l'identité de la maman de ses deux enfants mais François Damiens en est séparé. Depuis plus de dix ans, le comédien et auteur des caméras cachées parmi les plus drôles du milieu a retrouvé l'amour. L'heureuse élue s'appelle Gaëlle et se fait discrète. Elle a néanmoins déjà accompagné son amoureux sur le tapis rouge du festival de Cannes en 2018 pour le film Le Grand Bain. François Damiens ne pouvait alors pas rêver meilleure occasion pour prouver qu'il nageait bel et bien dans le bonheur.