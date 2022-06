François Feldman célibataire : Séparé après six ans de relation, la solitude le soir est "difficile"

François Feldman est un coeur à prendre. C'est ce que le chanteur, à qui l'on doit le tube Joue pas en duo avec la chanteuse américaine Joniece Jamison, révèle dans les colonnes d'Ici Paris, ce mercredi 1er juin 2022. L'artiste de 64 ans, qu'il a fêté le 23 mai dernier, confie : "Je suis célibataire depuis presque trois mois !" Cela faisait déjà de nombreuses années que François Feldman partageait sa vie avec une Italienne. Six ans que le couple vivait une romance à l'abri des regards. "Ça marchait bien, mais on s'est séparés, admet-il. Et à chaque fois que je me sépare, plein de bonnes ondes m'arrivent."

Pas question donc pour le chanteur de déprimer, enfin pas tout le temps. Il essaie même d'y voir du positif. "Là, j'ai un projet de cinéma, explique François Feldman à nos confrères. Il y a des coups de fil, des dates, des concerts... Je pense qu'on s'occupe plus de soi quand on vient de rompre. On pense à soi, et ça doit se ressentir ailleurs." "Il y a du positif", assure-t-il. Mais la solitude se fait parfois ressentir, comme il l'avoue. "Le soir, la solitude, c'est un peu difficile, mais ce n'est que le début", fait savoir le père de Joy.

Une "brune piquante avec des origines italiennes et espagnoles"

"Je fais du sport, je joue de la musique, je vois mes copains, affirme François Feldman. On n'avait pas d'enfants ensemble, ni de crédits. Donc pas de problèmes particuliers. À un moment, ça s'arrête, c'est tout." S'ils n'avaient pas d'enfants, François Feldman et son amoureuse inconnue ont quand même traversé quelques années l'un auprès de l'autre. De cette dernière, il avait ainsi confié à France Dimanche, en 2019 : "Je suis amoureux depuis trois ans d'une femme qui souhaite rester discrète. Vous ne saurez donc pas son prénom. Je peux juste vous dire que je l'appelle 'bébé d'amour'." Il expliquait alors avoir retrouvé l'amour dans les bras d'une "brune piquante avec des origines italiennes et espagnoles", précisant qu'il ne s'ennuyait pas. La page est désormais tournée.