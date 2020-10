François Hollande imprudent face au Covid-19 : cette "tentation" de voir ses enfants

Jamais avare en petites piques, quand il est question de s'en prendre à son ancien ministre devenu président, François Hollande a donné son point de vue sur la crise sanitaire actuelle à l'heure où la France se dirige vers un reconfinement. Mais, honnête, l'ancien chef de l'Etat a aussi fait son mea culpa en reconnaissant ne pas avoir toujours été irréprochable face au coronavirus.

Invité sur France Info le mercredi 28 octobre 2020, François Hollande est allé dans le sens d'un reconfinement du pays, en pleine seconde vague du Covid-19. "Le déconfinement a été trop rapide et la rentrée de septembre organisée de manière trop optimiste (...) il faut procéder par degrés, et ne pas déconfiner trop rapidement, y compris lorsque cette décision sera prise en cas d'un deuxième confinement (...) Là, il faut dire si c'est quinze jours, c'est quinze jours, et on s'y tient et cela doit être relativement sévère. Si c'est plus long, il faut aussi le laisser entrevoir", a-t-il confié. Le locataire de l'Elysée, Emmanuel Macron, doit prendre la parole à 20H pour annoncer de nouvelles mesures drastiques qui pourraient de nouveau forcer les Français à rester chez eux. Le récent et décrié couvre-feu n'ayant pas porté ses fruits, puisque la barre des 35 000 morts a été franchie ; à quoi s'ajoutent 1,2 million de contaminations officielles.

François Hollande a aussi évoqué sa situation personnelle face au virus et l'homme politique âgé de 66 ans a reconnu avoir été cas contact tout en précisant n'avoir à sa connaissance pas "contaminé qui que ce soit". Le compagnon de Julie Gayet a ensuite admis un certain manque de rigueur en certaines situations. "Est-ce que moi je n'ai pas pris de précautions ? Oui, peut-être. (...) J'ai des enfants , j'ai envie de les voir, c'est vraiment une tentation. J'ai sans doute cédé à cette tentation d'avoir des réunions de famille. Or, en ce moment les réunions de famille sont périlleuses, pas pour les enfants, mais pour les parents ou les grand–parents", a-t-il confié.

François Hollande a eu quatre enfants avec son ex-compagne Ségolène Royal : Thomas (né en 1984), Clémence (née en 1986), Julien (né en 1987) et Flora (née en 1992).