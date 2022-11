François Hollande sans Julie Gayet : il s'offre un moment de complicité avec une ravissante Miss

Ces derniers temps, Brive-la-Gaillarde a plus fait parler d'elle pour le meurtre de Justine Vayrac que pour le charme de sa ville et la sympathie de ses habitants. Pourtant, ce dimanche 6 novembre, un vent de joie et de légèreté a de nouveau soufflé sur la ville de Corrèze. Plusieurs personnalités de différents milieux se sont donnés rendez-vous à la Halle George Brassens pour rencontrer le public et les lecteurs. Parmi eux, François Hollande. En septembre dernier, l'ancien président de la République a publié Bouleversements : pour comprendre la nouvelle donne mondiale aux éditions Stock. En voisin de Brive, l'occasion était donc idéale. S'il n'était pas au bras de sa femme Julie Gayet, François Hollande n'en était pas moins en bonne compagnie puisqu'il a posé au côté de Salomé Maud, Miss Limousin 2022. Ou comment allier l'utile à l'agréable.

Les stands voisins n'étaient pas en reste. Le milieu de la télé était présent. On y retrouvait notamment Patrick Sabatier, ancien présentateur de l'émission Mot de passe sur France Télévisions mais également Jacques Legros, joker du JT pas vraiment apprécié de Nathalie Marquay-Pernaut au cours des dernières semaines. Autres stars des écrans : Christine Kelly et François Busnel, ex-animateur de La Grande Librairie remplacé par Augustin Trapenard. Mais il n'y a pas que le milieu de la télé qui, parfois, se reconvertit en auteur, celui de la musique aussi !

Au détour des allées pleines de monde, on pouvait notamment trouver André Manoukian, pianiste, chroniqueur et ex-punchlineur de Nouvelle Star au côté de Marianne James et Manu Katché notamment. Olivia Ruiz également. La chanteuse, interprète de La Femme Chocolat, s'est lancée dans l'aventure de l'écriture en 2007 avec L'oiseau piment et a poursuivi l'expérience en publiant deux autres romans dont La commode aux tiroirs de couleurs en 2020. L'artiste de 42 ans est donc partie à la rencontre de ses lecteurs, échangeant sourires, remerciements et photos avec son public. Reste à savoir si ce rendez-vous a donné envie à Olivia Ruiz de tourner définitivement la page de la musique...