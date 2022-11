Mort de Justine Vayrac : "Ta pote bourrée", les propos choc de Lucas après qu'il l'a tuée

C'est un terrible drame qui s'est joué la nuit du 23 au 24 octobre dernier, à la sortie d'une petite boite de nuit du Lot : alors qu'elle était sortie entre amis pour décompresser un peu, Justine Vayrac, jeune maman de 20 ans, est aperçue en train de monter dans la voiture de Lucas L., qu'elle connait un peu et avec qui elle pense finir la nuit. Mais elle n'en reviendra jamais : quelques jours plus tard, acculé à la gendarmerie, ce jeune agriculteur de 21 ans a fini par avouer la terrible vérité, le meurtre de la jeune femme.

Pourtant, Lucas L. a longtemps nié les faits et a même discuté, la nuit de son meurtre, avec l'un de amis de sa victime, Théo, qui les avait vus repartir ensemble et qui avait vérifié que tous les deux se connaissaient bien. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Justine, celui-ci avait en effet discuté par texto avec un Lucas particulièrement désagréable, qui a même prononcé une phrase terrible.

"J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée", a-t-il en effet écrit au jeune homme, alors même que la maman du petit Gabin est probablement déjà décédée et que son corps a déjà été dissimulé à l'endroit où les enquêteurs l'ont retrouvé quelques jours plus tard. Un message qui a rapidement fait comprendre aux enquêteurs que Lucas L. n'était pas totalement innocent.

Une piste qui a payé, puisque le jeune homme a avoué partiellement les faits. En effet, il a reconnu avoir tué la jeune femme, mais n'a expliqué lui avoir mis qu'un coup de poing, alors que les traces retrouvées sur son corps indiquent qu'elle aurait été rouée de coups, violée puis étranglée. Des actes qui lui ont valu d'être mis en examen et incarcéré en attente de son procès.

La jeune femme, quant à elle, a finalement été inhumée ce vendredi devant une immense foule et toute sa famille, choquée et endeuillée. Le père de son petit garçon, dont elle était séparée depuis un an et demi, était également présent et a promis qu'elle resterait toujours la maman de leur jeune Gabin (2 ans) et qu'il ferait tout pour qu'il ne l'oublie pas. Des paroles poignantes et émouvantes, qui prouvent à quel point la jeune femme va manquer à son entourage...

Lucas L. reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.