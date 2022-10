"En colère jusqu'à tabasser" : Meurtre de Justine Vayrac, les excès de colère de Lucas L. dévoilés par une amie

Quelle est la réelle personnalité de Lucas L., le jeune homme de 21 ans qui a avoué aux enquêteurs avoir violé, tué et enterré Justine Vayrac dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2022 ? Après ses aveux, nombreux sont les proches à s'être dits choqués par un tel retournement de situation, eux qui croyaient connaître Lucas. Dans un reportage de Sept à Huit diffusé ce dimanche 30 octobre et consacré à l'affaire, Jean-Marie, ancien maître de stage de Lucas, décrit un garçon studieux et volontaire : "Ça ma beaucoup surpris, c'est un gamin que j'ai connu en stage, un gamin très bien qui ne demandait qu'à travailler, pas de souci ! Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je suis choqué parce que je n'aurais jamais cru ça de sa part."

Un autre témoignage est venu néanmoins apporter un aspect un peu moins reluisant chez Lucas : la violence. Contactée par la rédaction de Sept à Huit, une amie de Lucas L. a révélé le "tempérament explosif" du principal suspect de l'affaire. Fan de football, il jouait depuis des années dans le club de Beynat, la ville où il habite et gare à ceux contre qui son équipe perdait : "C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions quand on lui dit non. Quand il joue au foot lorsqu'il perd un match, il peut se mettre en colère jusqu'à tabasser des joueurs de l'équipe adverse."

En août 2020, il est accusé d'avoir mis le feu à l'un des hangars appartenant à son patron de l'époque après qu'il lui a reproché de "passer trop de temps sur son téléphone" pendant les heures de travail. Après un placement en garde à vue et 4 mois de détention provisoire, Lucas L. devait être jugé dans les prochains mois pour ces faits qu'il a toujours contestés.

Depuis le jeudi 27 octobre, Lucas L. a été mis en examen pour "viol, séquestration et meurtre" et placé en détention provisoire après être passé aux aveux. Le déroulé précis de la soirée et les circonstances du passage à l'âge restent encore à déterminer en raison des multiples témoignages recueillis par les enquêteurs. L'autopsie permettra notamment de savoir si Justine a été droguée dans la boîte de nuit, comme elle l'avait soupçonné au cours de la soirée.

Lucas L. reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.