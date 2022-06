François Ruffin papa séparé : Rares confidences sur ses 2 enfants

François Ruffin, député sortant et candidat de la Nupes aux élections législatives, dans la 1ère circonscription de la Somme, est arrivé en tête au premier tour avec 40,09% des voix. Il est désormais réélu ce 19 juin 2022 avec 57,01 % des suffrages exprimés au second tour, contre 42,99 % pour la candidate du Rassemblement national, Nathalie Ribeiro-Billet. La politique et lui, c'est une grande histoire d'amour que ce journaliste-cinéaste-militant a concrétisé en 2017 en se présentant pour la première fois au poste de député avec le soutien de plusieurs partis de gauche radicale, dont La France insoumise et le Parti communiste français. Une vie professionnelle très remplie pour celui qui a signé l'an dernier le documentaire Debout les femmes ! Mais qu'en est-il de sa vie familiale ? Il l'avait évoquée dans les pages de Closer il y a cinq ans.

Fondateur et rédacteur en chef du journal Fakir qui a écrit aussi dans Le Monde diplomatique et pour l'association de critique des médias Acrimed, activiste qui a fait trembler Bernard Arnault avec le film Merci Patron ! (César du meilleur documentaire en 2017, François Ruffin ne semblait pas être du genre à répondre aux questions de Closer. C'est mal le connaître puisqu'il a joué le jeu en août 2017, peu après avoir été élu député de la Somme, réclamant avoir "le goût de l'aventure" en étant interviewé par un magazine people plutôt que Libération.

Dans son interview, François Ruffin revient sur le fait qu'il a été dans le même lycée qu'un certain Emmanuel Macron à Amiens. Sa soeur était d'ailleurs sa camarade de classe : "Ils étaient dans la même classe et tous deux très bons élèves, à se tirer la bourre. Mais elle a choisi un chemin différent, dont je suis fier, dans l'économie sociale et solidaire. Ils ont d'ailleurs eu l'occasion de rediscuter, mais les points d'accord n'étaient pas nombreux !"

De sa vie privée, le reporter-politique dira : "Je suis séparé, pour votre info, avec mes 2 enfants en garde alternée. Quand on a une vie publique, c'est déjà un sacerdoce. Mon héroïsme, entre guillemets, est dans le fait d'être père." Dans Le Point, on apprenait que celui qui n'aime pas la langue de bois est papa d'Ambre 11 ans, et Joseph 13 ans. Sur le plateau d'On n'est pas couché à cette époque en 2019, il réagissait au dérèglement climatique et de la nouvelle génération : "Pour eux, la planète sera-t-elle encore habitable, l'air respirable, l'eau buvable ?" En ces temps de canicule, la question est toujours autant d'actualité.