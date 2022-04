Léa Salamé coupée sans arrêt : elle doit recadrer son célèbre invité en direct !

Avec 22% des voix au premier tour des présidentielles, la France insoumise a raté de peu le second tour, laissant la place au président sortant Emmanuel Macron (LREM) et à Marine Le Pen (RN). C'est dans ce contexte d'après-élection que François Ruffin, une des figures des Insoumis, a été interviewé lors de la matinale de France Inter, par Léa Salamé le 28 avril 2022. L'animatrice et journaliste a eu des difficultés à couper son invité !

Député la France insoumise de la Somme et candidat à sa réélection pour les législatives, François Ruffin était, comme à son habitude, plus passionné et remonté que jamais. Durant sa première interview depuis les élections, il a donné son avis sur le vote. Reconnaissant que l'élection du chef de l'Etat était légitime, il n'a eu de cesse de dire que son projet était lui, par contre, "minoritaire dans le pays".

Déroulant son argumentaire, il a eu du mal à s'arrêter pour répondre aux questions de son hôte. Plusieurs fois, on peut entendre la voix de la compagne de Raphaël Glucksmann tentant de le couper : "Je vais peut-être pouvoir en placer une, mais c'est pas sûr..." Elle finit par hausser légèrement le ton, gardant son sourire, en clamant : "Bop bop bop ! J'allais vous poser la question aussi par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon." Finalement, il lui était presque plus aisé pour elle d'intervenir lors du débat de l'entre-deux-tours !

Cette punchline choc

Le politique et réalisateur (Merci Patron, Debout les femmes !...) a toutefois choqué la presse pour une autre raison, en qualifiant le président de la République de "bâtard" : "Quand on a eu cinq ans de Hollande, et que son héritier, son fils, ou son bâtard Emmanuel Macron, est présenté comme la continuité de cette gauche là, ça pourrait être laminé dans le pays."

Homme enflammé qui ne laisse personne indifférent, François Ruffin avait précédemment fait parler de lui lors d'un passage médiatique, toujours devant Léa Salamé, mais sur le plateau de France 2 dans On est en direct en octobre 2021. Il n'avait pas épargné la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa. Cette dernière l'avait alors trouvé "pas hyper respectueux".