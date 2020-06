Françoise Hardy: Rémission difficile, "sa vie est pénible" selon son fils Thomas

Le confinement a été rude pour tous ceux qui auraient voulu veiller sur leurs aînés... et inversement. Françoise Hardy, en pleine rémission de sa tumeur au pharynx, a souffert d'un mal tout autre, terrible : celui de la solitude. Pendant tout le confinement, la chanteuse de 76 ans a été privée de son grand fils – bloqué dans l'Yonne –, comme il l'a expliqué avec inquiétude sur les ondes de RTL le 16 juin 2020. "Son état de santé n'est pas formidable. Elle va bien, a-t-il précisé. Niveau cancer, elle est vraiment en rémission, mais elle a plein de petits pépins au quotidien qui font que sa vie est pénible. Elle n'a pas un grand moral, mais on va essayer de trouver des solutions."

Depuis son retour à la capitale, Thomas Dutronc prend des nouvelles de sa maman avec grande difficulté. Et pour cause. Françoise Hardy, qui a eu plusieurs cancers, fait partie des "personnes à risque" face à l'épidémie du coronavirus. Ce qui rend le moindre de leur contact extrêmement complexe. "Elle est fragile à cause de sa chimio et tout ça, précisait déjà son fiston un peu plus tôt. Mais elle est très prudente. Elle va bien." Quant à Jacques Dutronc, il est resté en Corse pendant toute la crise sanitaire et prendrait toutes les précautions nécessaires pour rester en bonne santé. Ouf.

Thomas Dutronc, confiné "avec une amie"

En attendant de pouvoir retourner à Paris, Thomas Dutronc a occupé son confinement en musique. En manque de potes et de terrasses, il s'est recentré sur son art en offrant des performances live à son public sur les réseaux sociaux ainsi que des cours de guitare. Il en a même profité pour boucler son cinquième album intitulé Frenchy, une ode à son héritage musical français sur laquelle interviendront de grands artistes tels qu'Iggy Pop, Jeff Goldblum ou Stacey Kent. Sortie prévu le 19 juin 2020. Et le reste du temps ? Il l'a passé, comme il l'a raconté pudiquement, "avec son amie, entre Auxerre et Joigny"...