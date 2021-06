Fred (Mariés au premier regard 2021) : Le tournage stoppé, les pompiers appelés pour le candidat

Frédéric a été révélé dans Mariés au premier regard 2021, sur M6. Et, grâce à l'émission, il a pu rencontrer Emeline avec laquelle il était compatible à 85%. En apprenant qu'il allait sans doute se marier, le beau brun de 30 ans était comblé. Mais, ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il a complètement perdu ses moyens.

Le jeune papa a accordé une interview à Sam Zirah. Et il a fait une grosse révélation sur son aventure. C'est Pascal de Sutter qui a appelé Fred pour lui annoncer qu'une compatibilité de 85% lui avait été trouvée. Une annonce qui a fait monter l'angoisse en lui. "C'était un peu compliqué c'est vrai. Je raccroche avec Pascal et j'ai une montée d'adrénaline, un gros coup de pression. Il faut que je craque, que je prenne l'air. Et la petite confidence c'est que j'ai fait arrêter le tournage parce que pour moi il fallait appeler les pompiers. J'étais limite en PLS", a révélé le candidat.

Frédéric attendait cette réponse depuis si longtemps qu'il a ressenti le besoin de lâcher prise. "Mais je n'étais vraiment pas bien. C'est arrivé crescendo. Et à un moment, j'étais en pleine interview et je leur ai dit de couper pour prendre l'air. J'ai pris l'air et j'ai dit qu'il fallait appeler les pompiers. La petite anecdote qu'on n'a pas vue à la télé", a conclu le jeune homme qui a admis auprès du journaliste qu'il était un peu hypocondriaque.

Fort heureusement, Frédéric n'a pas perdu ses moyens au moment d'arriver à la mairie de Grans et il s'est marié à Emeline (dont il est séparé aujourd'hui). Ce n'était pas le cas de Cécile, une autre candidate. Juste avant d'entrer, la maman d'Anissa (18 ans) a eu une grosse crise d'angoisse. "Mon corps a pris le dessus sur mon état. J'ai commencé à trembler des jambes et des mains. J'avais des points bleus au niveau des yeux, je ne voyais plus rien. J'ai eu une grosse montée de tension. La prod' a dit 'stop on va lui donner du sucre sinon elle ne va pas tenir'. Quand je dis à mon père que j'avais l'impression de faire un malaise, je me sentais vraiment partir. On ne le voit pas vraiment à l'image. J'ai perdu tout contrôle. Je me suis demandée ce que j'étais en train de faire", avait-elle confié à Purepeople en mars dernier.