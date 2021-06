Fred (Mariés au premier regard 2021) "un peu frustré" du montage : ce qui l'a déçu

Le montage... Une longue histoire entre certains candidats et lui. Comme dans toutes les émissions, certains participants de Mariés au premier regard 2021 (M6) ont été déçus des images passées à la télévision, parmi lesquels Alain, Aurélien ou Emeline. Interrogé par Sam Zirah, Frédéric a donné son point de vue sur le sujet.

Tout au long de la diffusion de l'émission, Emeline a été accusée de ne pas avoir été sincère avec son (désormais ex) mari Frédéric. Le public avait l'impression qu'à chaque fois que le beau brun de 30 ans voulait avancer dans leur relation, elle le freinait. Lors de son interview pour le journaliste, Fred a donc tenu à prendre sa défense. "Ce qu'elle peut dégager à la télé, ce n'est pas la vraie Emeline. Elle est chouette, elle est sympa, elle n'est pas distante, elle est avenante. On a l'impression que moi j'avance et qu'elle me stoppe. Alors que pas du tout, on était toujours sur la même longueur d'onde parce qu'on parlait énormément", a-t-il expliqué.

De son côté, le jeune papa a très bien vécu la diffusion. Il a tout de même été un peu déçu par le montage. "Un petit peu frustré du temps de passage parce que je trouve qu'on n'est pas assez passé avec Emeline. Même si on ne fait pas ça pour la télé, c'est toujours sympa de revivre les bons moments que tu as vécus. Donc je reste un petit peu sur ma faim sur ça, notamment mon annonce à la famille que l'on n'a pas vue mais qui était très belle. Je ne peux pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Une petite pointe de déception au début et après, il y a quand même de belles images", a déclaré Frédéric.

Sam Zirah lui a ensuite demandé si, comme Aurélien semble-t-il, certaines de ses phrases avaient été modifiées pour les besoins du montage. "Une fois, je sais qu'ils ont réussi à caler des mots pour faire une phrase, qui est d'ailleurs incompréhensible. C'était pendant mon portrait je crois. Mais c'est le jeu de la télé", a-t-il conclu.

Pas amer, il préfère ne se concentrer que sur le positif, malgré l'issue malheureuse de son idylle avec Emeline.