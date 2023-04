Frédéric Beigbeder, sa maison loin de Paris vandalisée : "Ils ont enjambé la poussette de mon fils"

Roi de la débauche, des excès et des nuits parisiennes, Frédéric Beigbeder s'est rangé en déménageant loin de toutes les tentations. C'est désormais au Pays basque, à Guéthary, qu'il mène une vie de famille rangée avec sa femme Lara Micheli et ses enfants. Dans cette maison, où il prend le temps d'écrire - il sort son nouvel ouvrage Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé aux éditions Albin Michel le 5 avril 2023 -, l'auteur n'a pas toujours trouvé le havre de paix dont il rêvait.

C'est notamment pour ses trois enfants que Frédéric Beigbeder souhaitait s'éloigner de la grande ville. Il a eu son aînée en 1999 avec Delphine Valette puis ses deux derniers, Oona en 2015 et Léonard en 2017 avec son actuelle épouse. "Ma fille aînée, aujourd'hui 23 ans, a grandi à Paris, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Paris Match. Je voulais une vie plus proche de la nature pour mes deux cadets. Mais ce refuge n'a pas été si efficace puisque ma maison a été taguée."

Je me suis demandé pourquoi tant de haine

L'auteur avait effectivement découvert, un matin, les mots "violeur" et "salaud" inscrits sur sa façade. Il venait de signer, quelque temps auparavant, la pétition des 343 salauds contre la pénalisation des clients de prostituées. "Ils ont enjambé la poussette de mon fils qui avait 6 mois, se souvient Frédéric Beigbeder. Ma fille de 3 ans m'a interrogé en découvrant les graffitis. Moi aussi je me suis demandé pourquoi tant de haine. Mon livre est né de cette question : Pourquoi n'est-on plus capable de débattre ?"

Sa vie n'est plus la même, malgré quelques débordements provisoires. Frédéric Beigbeder, qui a souvent mis en avant sa consommation de stupéfiants, et notamment dans ses écrits, est aujourd'hui un homme différent... aux addictions plus terre-à-terre. Travail à la maison, courses au supermarché, chercher les enfants à l'école... "J'adore aussi remplir et vider le lave-vaisselle, admet-il. C'est le meilleur des antidépresseurs. Je recommande c'est comme prendre un Xanax."

