Frédéric Bouraly : Gravement brûlé à cause d"un accident domestique à la con"

Mythique "José" dans la série Scènes de Ménages sur M6, Frédéric Bouraly a été victime d'un accident le 12 septembre 2020. Sur Twitter, l'acteur de 60 ans a confié s'être gravement brûlé et s'être rendu à l'hôpital Saint-Louis pour soigner ses blessures. En légende d'une photographie où l'on découvre sa main recouverte de bandages, il écrit : "Quand on veut vérifier si le fer à repasser est bien refroidi, on ne pose pas sa main bien à plat dessus ! Surtout s'il est chaud bouillant ! Encore un accident domestique à la con..."

Inquiets pour la santé du comédien, de nombreux internautes ont tenu à lui souhaiter un prompt rétablissement. D'autres ont même repris les expressions emblématiques de son personnage José pour le réconforter avec humour : "Sacré josé ! Allez au repos à son pépère !" Un peu amusés devant la maladresse du mari de Céline Dulac, certains fans de Scènes de Ménages ont également plaisanté en proposant à l'acteur de rejouer cet accident domestique à l'écran. "Bon rétablissement ! Je pense que vous pouvez émettre l'idée pour Scènes De Ménages pour votre personnage" a par exemple écrit un internaute.

D'ailleurs, l'époux de Liliane (jouée par Valérie Karsenti) revient bientôt sur le petit écran pour une douzième saison de Scènes de Ménages. Dans cette nouvelle saison qui sera diffusée à partir du 24 août 2020 sur M6, Liliane décidera de transformer sa maison en résidence d'artistes. José devra également jongler entre sa vie professionnelle trépidante, de nouveaux voisins et le retour tant attendu de leur fils Manu en France. De nombreuses surprises que José balayera encore en un tour de main ! Ou presque...