Frédéric Deban (Sous le soleil) victime d'une agression homophobe : "Il a essayé de nous frapper..."

Son seul-en-scène n'évoquait pas le Moyen-Âge et pourtant. En se rendant au Théâtre Ambigu, à l'occasion du Festival d'Avignon le jeudi 21 juillet 2022, Frédéric Deban a eu droit à un discours tout droit sorti de l'ère médiévale. Selon les témoignages de plusieurs spectateurs présents devant la salle, le comédien a effectivement été victime d'une agression homophobe terrible. Le régisseur général de la salle dans laquelle il s'apprêtait à jouer l'aurait insulté, lui et son co-auteur, Dominique Lozac'h, avant de devenir violent physiquement.

Il a proféré des injures homophobes devant témoin

L'ancien héros de la série Sous le soleil - il a incarné Grégory Lacroix, sur TF1, pendant 12 ans - ne compte pas en rester là. Une plainte a été déposée auprès du procureur d'Aix-en-Provence. Sur le document, que Purepeople a eu l'occasion de consulter, Frédéric Deban raconte cette altercation redoutable. "Il a proféré des injures homophobes devant témoins et a essayé de nous frapper, écrit l'acteur de 57 ans. Injures : 'Va enculer ton mec' et 'espèce de fiotte'. Le public attendait devant le théâtre et a tout entendu." La représentation qui a suivi c'est, malgré tout, déroulée tout à fait normalement.

Frédéric Deban s'était rendu au Festival d'Avignon, non pas pour se faire agresser sans raison, mais pour présenter son spectacle Journal d'un malentendant et ses malentendus, tiré de son livre biographique Vos gueules les acouphènes, je n'entends plus la mer, paru aux éditions Guy Trédaniel au mois de novembre 2016. Le jour de ses 50 ans, l'acteur est effectivement devenu sourd à la suite d'une bagarre. Il a souffert d'acouphènes et a été victime de surdité pendant 5 ans mais a fini par se sortir de cette situation grâce à une opération : un implant qui lui a permis de retrouver l'audition. Sous-titré pour les malentendants, son seul-en-scène a pour but de sensibiliser le public à cet handicap qui lui a mené la vie dure pendant de long mois.