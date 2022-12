Frédéric (Mariés au premier regard) en couple ? "Pour être honnête...", ses révélations inattendues

En 2021, dans Mariés au premier regard, le public faisait la connaissance et suivait les aventures d'Emeline et Frédéric, compatibles à 85%. Après des débuts prometteurs, les jeunes mariés décidaient malheureusement de mettre un terme à leur union, du moins surtout Emeline qui ne voyait aucun avenir avec son époux, au grand regret de ce dernier. Fred retrouvait toutefois le sourire une fois le tournage terminé et se construisait une grande famille avec d'autres candidats de l'émission de M6. Il craquait même pour sa camarade Sarah, participante en 2020 et dont l'expérience s'était pour elle aussi soldée par un échec. Mais au bout d'un moment, les deux complices ont cessé de se voir. "Parce que Fred préfère papillonner. Pas moi", révélait Sarah.

Frédéric ne s'était de son côté pas épanché sur le sujet, hormis pour confirmer qu'il avait "déjà" embrassé la jeune femme. Il se faisait tout autant discret lorsqu'il s'agissait d'évoquer sa vie privée. Mais à l'approche de la fin de l'année, et au moment de faire un premier bilan, le papa de "Zouzou" a accepté d'en dire plus. À l'occasion d'une petite session avec ses abonnés Instagram, il a répondu à la question : "As-tu rencontré quelqu'un depuis l'émission ?". "Pour être honnête, oui, j'ai fait quelques rencontres", a-t-il reconnu. Et de préciser : "Plus ou moins sérieuses d'ailleurs. J'ai été en couple pendant deux mois au début de l'année mais j'avais tellement de choses en tête et pas beaucoup de temps à consacrer à cette relation que c'était mieux d'arrêter."

Je suis prêt à laisser de la place à quelqu'un dans ma vie

Ainsi, Frédéric est obligé de constater que l'année ne lui a pas été favorable sentimentalement parlant, bien qu'il retienne quelques bons côtés. "Cette année 2022 n'aura pas laissé de place à quelqu'un dans ma vie mais elle m'aura permis de profiter, voyager, partir sur un coup de tête et surtout de lancer sur de bons rails mes équipes immobilières."

Loin d'avoir perdu espoir, Frédéric a déjà de bonnes résolutions pour l'année à venir : "Pour 2023, je suis prêt à laisser de la place à quelqu'un dans ma vie. Pas par obligation mais parce que j'en ai envie, j'en ressens le besoin. C'est une année où je vais aussi me stabiliser au niveau de ma 'maison'. Ça facilitera les choses car aujourd'hui, je suis toujours à droite à gauche. Bref, pour résumer, j'espère me mettre en couple en 2023." C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite !