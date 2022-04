Frédéric Michalak, sa soeur convertie à l'islam : il pousse un gros coup de gueule

C'est une prise de position que l'on n'avait pas vu venir mais qui a fait beaucoup de bruit. L'ancien demi de mêlée du XV de France, Frédéric Michalak, a décidé de s'exprimer sur un sujet très présent dans les débats politiques et qui lui tient particulièrement à coeur. Le jeune retraité de 39 ans, qui a fait le bonheur du Stade toulousain pendant de nombreuses années est aujourd'hui marié à la belle Cindy et est l'heureux papa de trois beaux garçons, Hugo, Jason et Marlon. On le sait moins, il a également une soeur, dont il vient de parler sur ses réseaux sociaux.

Visiblement intéressé par la campagne présidentielle qui a lieu en ce moment et face au duel qui oppose le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, l'ancien rugbyman a fait son choix. Dans un tweet mis en ligne hier, Frédéric Michalak évoque le sort de sa petite soeur et avoue son inquiétude face au possible résultat de la prochaine élection. "Ma petite soeur née en France, je t'aime, je suis triste de voir que tu ne serais pas libre dans ton propre pays pour vivre ta foi. Libre, voilée par choix, et qui aide les plus démunis chaque jour !", écrit-il dans son message.

Frédéric Michalak donne ses consignes de vote pour dimanche

Frédéric Michalak accompagne ses mots d'une photo où on le voit en compagnie de sa petite soeur, voilée sur la photo, tandis que lui porte un enfant dans les bras. Un message fort qu'il conclut par une prise de position radicale. "Honte à vous le Rassemblement National", lance-t-il avant d'inviter les personnes à voter pour Emmanuel Macron. Une prise de position qui va dans la droite lignée de celle de nombreux sportifs français juste après le résultat du premier tour et qui a fait réagir les internautes puisque la publication a reçu plus de 370 réponses depuis hier.