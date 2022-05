Frédérick (Mariés au premier regard) en couple avec Cyndie ? Il brise le silence

En acceptant de participer à Mariés au premier regard 2022, les candidats ont par la même occasion accepté de devenir des personnalités publiques pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Si certains comme Alicia et Bruno reçoivent de nombreux messages bienveillants, d'autres comme Caroline doivent faire face à un flot de critiques. Frédérick et Cyndie ont quant à eux découvert "la joie" d'être au coeur d'une rumeur de couple. Une histoire sur laquelle le mandataire immobilier de 40 ans s'est vite exprimé.

La semaine passée, des images ont fait grand bruit. Comme l'avaient relayé nos confrères de Voici, on pouvait y voir Frédérick et Cyndie ensemble, dans les rues de Nice. Il n'en fallait pas plus pour que le public s'imagine qu'ils formaient un couple et donc, que leur mariage avec Emilie et Jauffrey n'était plus qu'un lointain souvenir. Les principaux intéressés ont bien entendu rapidement eu vent de cette rumeur. Et hors de question pour le papa d'Ambre (14 ans) de la laisser courir.

Ce vendredi 13 mai 2022, Frédérick s'est donc saisi de son compte Instagram afin de faire une petite mise au point en story. "Je fais cette petite vidéo histoire de démentir des rumeurs selon lesquelles je suis avec Cyndie. Pour vous expliquer, la vidéo a été faite par Laura la meilleure amie d'Alicia. J'étais à Nice pour aller manger avec Laura, Juliann et Cyndie puisqu'elle habite à Grasse à côté. Donc ça permettait de se voir. Mais il n'y a rien avec Cyndie. Respectez son couple et le mien aussi. Je démens, il n'y a pas de liaison avec Cyndie", a-t-il tout d'abord confié, laissant donc entendre que tous deux ne sont pas des coeurs à prendre.

Celui qui a épousé Emilie dans Mariés au premier regard a ensuite fait part de son agacement de voir de telles choses sortir dans les médias. "Vous me faites perdre mon temps avec cette histoire. (...) Je trouve qu'il y a des sujets plus intéressants sur lesquels on peut faire des articles, comme par exemple la maladie de ma fille sur le CDKL5 et le syndrome de West", a-t-il poursuivi en précisant que Cyndie et lui allaient faire un live pour s'expliquer.