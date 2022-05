Frédérick (Mariés au premier regard) séparé d'Emilie ? Il est surpris en vidéo avec une autre candidate

Dans Mariés au premier regard, c'est souvent quitte ou double pour les participants. S'ils acceptent d'épouser l'inconnu avec qui ils sont compatibles, ils s'engagent alors dans une aventure de plusieurs semaines. Pour certains, l'expérience se révèle plus que positive, comme pour Laure et Matthieu en 2021 qui ont eu un bébé par exemple. Mais pour d'autres, la rupture est inévitable. Dans la saison 6 actuellement en diffusion, Axel et Caroline se sont par exemple déjà séparés et depuis le tournage, le montagnard a même retrouvé l'amour.

Car oui, du temps a passé depuis l'enregistrement des épisodes. Et il est pour l'heure impossible de savoir ce qu'il est devenu de tous les couples formés, soumis à des accords de confidentialité. Une vidéo postée sur Snapchat vient toutefois de mettre la puce à l'oreille au sujet de Frédérick et Émilie. Véritables chouchous du programme de M6 depuis leur mariage, il se pourrait malheureusement que leur idylle n'ait pas duré.

D'après nos confrères de Voici, une jeune femme aurait surpris le papa d'Ambre (14 ans), atteinte du syndrome de West, dans les rues de Nice en compagnie d'une autre femme. Et pas n'importe laquelle puisqu'il aurait s'agit d'une candidate de Mariés au premier regard, à savoir Cyndie, qui doit épouser Jauffrey dans l'émission. Lorsque l'auteure de la vidéo a demandé la confirmation de son identité, la brunette a préféré ironiser, faisant une référence à ses lacunes en cuisine, comme elle le révélait déjà dans son portrait. "Vous savez où on peut trouver des croque-monsieur ?", aurait-elle déclaré dans la vidéo. Après quoi, Frédérick aurait lâché : "Je vais lui faire à manger".

Les téléspectateurs vont devoir s'armer de patience avant d'en savoir plus. Et en attendant, ils vont pouvoir continuer à suivre chaque semaine l'avancée des relations entre Frédérick et Émilie et Jauffrey et Cyndie. Le premier couple s'est déjà dit "oui" et s'est envolé en lune de miel où tout semblait se dérouler à merveille. Les seconds s'apprêtaient quant à eux à se rencontrer pour la première fois dans le dernier épisode.