Frédérick (Mariés au premier regard) soupçonné d'être en couple : commentaire déplacé et mise au point

Cette photo et belle déclaration a fait réagir de nombreux internautes. Ils ont salué le courage de Frédérick et l'ont soutenu dans son combat. Mais un abonné a jugé bon de poster un commentaire déplacé, que le candidat n'a pas hésité à mettre en avant en story, le 21 avril 2022. "Pourquoi vous cachez le visage de votre compagne, ce n'est pas votre épouse, celle du mariage ? Si ce n'est pas la mariée, vous me faites penser à Yannick avec Mélina. Si c'est pour vous inscrire à l'émission juste pour le sexe, l'émission ne prendra aucun homme noir. Et l'émission exigera ses conditions auprès des femmes. (...) Dans tous les ethnies, il y a du bon et du mauvais. Mais j'ai un doute des deux noirs de cette émission", peut-on lire.

Pas du genre à se laisser faire, Frédérick n'a pas manqué de lui répondre, tout en restant le plus poli possible. "Premièrement, c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. C'est ma fille et je la préserve. Deuxièmement, Yannick et Mélina ne vous ont pas demandé l'heure qu'il était. Malheureusement pour vous, ils ont bel et bien pris deux noirs dans l'expérience. Les noirs ne sont pas là pour le sexe, mais pour se marier et trouver l'amour. (...) Gardez vos propos racistes pour vous", a-t-il répliqué, en demandant à la personne de se désabonner. En légende, il a précisé qu'il était choqué par ce genre de commentaires, surtout sous une photo de sa fille. "Mais sa bêtise me fait sourire quand même", a-t-il conclu.