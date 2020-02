Frédérique Bel, 44 ans et sans enfant : "On a essayé, ça n'a pas fonctionné"

2020 commence en beauté pour Frédérique Bel ! En plus d'être à l'affiche de Ducobu 3 de et avec Élie Semoun et de Divorce club qui a été primé au Festival de l'Alpe d'Huez, elle est également au casting de la nouvelle série médicale H24 de TF1. L'actrice de 44 ans y incarne Florence, une infirmière dévouée qui a beaucoup de mal à surmonter la mort des patients et se drogue à la morphine pour supporter ces disparitions, sans que ses collègues soient au courant. "C'est un super cadeau que m'a fait TF1, confie-t-elle ce vendredi 7 février 2020 à Voici. Ce tournage m'a chamboulée. Avant, je ne comprenais pas les acteurs qui disaient s'être mis en danger pour un rôle, je me disais : 'Ça va, ils n'ont opéré personne à coeur ouvert.' Aujourd'hui, je sais qu'on peut y laisser des plumes..." Frédérique Bel avoue que cette expérience a été d'autant plus forte que son père a eu un problème de santé avant le tournage. Tourner Ducobu 3 en même temps lui a permis de ne pas être trop éprouvée.

Si Frédérique Bel a le vent en poupe en ce moment, sa carrière a connu des périodes plus délicates. La comédienne pense que cela est dû au fait qu'elle n'est pas "une actrice totalement 'gentille corps et âme'". "On m'a déjà dit, la main sur le genou : 'J'hésite entre deux actrices... mais l'autre est beaucoup plus conciliante.' Ma carrière a été marquée par le #MeToo, je l'ai payé sans doute cher, mais je suis bouddhiste et je me dis que les choses arrivent à leur rythme", explique-t-elle parallèlement au magazine Public.

Cet état d'esprit l'a également aidée à relativiser le fait qu'elle ne soit pas encore maman. "J'ai été en couple pendant dix-sept ans avec un homme merveilleux, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas insisté... Dans la vie, je ne force jamais rien, je suis bouddhiste. (...) Peut-être qu'un jour, à 50 ans, j'adopterai plein d'enfants comme Angelina Jolie. En attendant, j'ai pris un chien !", confie-t-elle avec humour à Voici.

Sa spiritualité est également marquée par l'importance de la voyance. Frédérique Bel tire les cartes, sa mère est guérisseuse, sa petite soeur est chaman et la grande, médium. Grâce à son don, elle sait d'ores et déjà qu'elle deviendra réalisatrice dans les années à venir.

L'intégralité des interviews de Frédérique Bel sont à retrouver dans Voici et Public en kiosque le 7 février 2020.