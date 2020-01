Frédérique Bel célibataire ? "J'ai vécu une très belle histoire..."

Frédérique Bel s'apprête à apparaître dans la série H24, qui sera diffusée sur TF1 le lundi 3 février prochain à 21h05. C'est pour faire la promotion de cette jolie fiction médicale, adaptée de la série finlandaise Syke, qu'elle a accordé une interview au magazine Télé 7 Jours, parue le vendredi 24 janvier 2020. L'actrice de 44 ans y interprète Florence, une infirmière dans un service d'urgences chirurgicales.

Questionnée sur le tournage dans un hôpital, Frédérique Bel avoue avoir trouvé ça "très déstabilisant". "Je n'aime pas les hôpitaux. J'y ai perdu des gens qui m'étaient chers, et la vue du sang m'est très désagréable... Au départ, le projet m'a effrayée. C'était un peu comme conjurer mes propres peurs vis-à-vis de l'hôpital. Au final, j'ai été rattrapée par la force de cette série, son réalisme", a-t-elle confié à nos confrères.

D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Frédérique Bel s'est laissée aller à quelques petites confidences, révélant au passage avoir été en couple. "Ma vie privée n'est pas très intéressante. J'ai vécu une très belle histoire pendant dix-sept ans avec un homme", a-t-elle expliqué. Il se pourrait qu'elle ai vécu cette histoire sous le soleil de la Californie, puisqu'elle ajoute un peu plus loin : "[À Los Angeles], j'ai vécu une très belle histoire d'amour."

L'occasion pour l'égérie Carita d'en dire un peu plus sur son intimité. "Je pratique la méditation et la voyance depuis mes 9 ans. Comme ma soeur aînée. Ma petite soeur est chamane et ma mère guérisseuse. Nous sommes nées dans une famille où la spiritualité est omniprésente", a-t-elle ajouté.

Retrouvez l'interview de Frédérique Bel dans le dernier numéro de Télé 7 Jours, paru le vendredi 24 janvier 2020.