Frédérique Bel : Des propos chocs à l'école à deux ans, ses parents convoqués...

On l'a connue dans La Minute Blonde sur Canal + mais c'est en brune que la carrière de comédienne de Frédérique Bel a explosé grâce à son rôle dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? avec Chantal Lauby et Noom Diawara. Les acteurs étaient d'ailleurs sur le plateau de C à Vous pour évoquer la sortie du prochain volet le 6 avril. Les collègues de tournage de Frédérique en ont appris une Bel(le) sur l'actrice : jouer la comédie n'est pas son seul talent puisqu'elle chante aussi et sait même jouer du piano et de la guitare. Ce penchant pour la musique, elle l'a découvert très tôt grâce à ses parents. Mais au moment de cette découverte, la petite fille qu'elle était ne leur a pas dit merci. Plutôt fêtards, son papa et sa maman aimaient réunir leurs amis pour des soirées festives sur des airs de guitare... et de chansons paillardes.

Les enfants répètent bien souvent ce qu'on leur dit. Alors quand, du haut de ses deux ans, Frédérique Bel était sollicitée pour chanter une chanson à l'école devant ses camarades, celle qui lui venait était celle qu'elle entendait sans cesse à la maison : "J'avais chanté une chanson. Ça faisait "Ma grand-mère était poitrinière, elle dégueule tous les matins ! Un grand bol de mollards verts, que j'étale sur mon pain !" Si ces quelques phrases ont fait rire Anne-Elisabeth Lemoine, ce n'était pas le cas de sa maîtresse sur le moment : "[Elle] a convoqué mes parents et dit 'Voilà, votre fille chante des trucs bizarres'" a indiqué Frédérique Bel. Heureusement, le reste de son parcours s'est déroulé sans fausse note.

Après sa pastille humoristique, Frédérique Bel s'est ouvert les portes de la comédie : Un long dimanche de fiançailles, Les poupées russes, Camping, Vilaine, Safari, L'amour dure trois ans ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la vie a souri à Frédérique. Côté personnel, la comédienne de 47 ans serait célibataire. En 2020, elle confiait au magazine Voici avoir "été en couple pendant dix-sept ans avec un homme merveilleux" qui ne partage plus sa vie depuis. Frédérique Bel a-t-elle retrouvé l'amour deux ans plus tard ? Oui, Joca, son petit chien adopté il y a quelques années. Un compagnon au poil qui lui suffit amplement. Du moins, pour l'instant...