Gabrielle Union en guerre avec la prod d'America's Got Talent, son mari furieux

Gabrielle Union a travaillé pendant une saison dans America's Got Talent et a été remplacée dès l'échéance, malgré un contrat incluant une option de prolongation. Dès lors, des confessions sur une atmosphère toxique et des actes de racisme, impliquant le comédien et juré honoraire de la compétition Jay Leno, ont vu le jour.

"L'allégation selon laquelle une personne impliquée dans ce processus aurait menacé Mme Union est catégoriquement fausse. Nous avons pris ses préoccupations au sérieux et avons engagé un enquêteur externe, qui a trouvé une culture de la diversité dans l'émission", se défend NBC Universal dans un communiqué.

Outré par la teneur de ce communiqué, Dwyane Wade s'est invité dans le débat pour prendre fait et cause pour son épouse. "Vous l'avez tous prise pour une menteuse alors que pendant des mois elle a tenté de vous alerter sur les problèmes sur le lieu de travail et faire en sorte que les autres collaborateurs de couleur après elle ne vivent pas la même chose. Et vous, au lieu de vous assurer que votre environnement de travail soit plus sain pour tous, vous avez décidé que quoi ? Qu'elle avait tout inventé parce qu'elle avait perdu son boulot ? C'est une femme noire à Hollywood : des boulots, elle en a perdus beaucoup d'autres", s'est insurgé le mari de l'actrice sur Twitter. Le basketteur de 38 ans a révélé par la même occasion que cette affaire a eu des conséquences sur toute leur famille, exposée médiatiquement par le scandale : "Ma fille ne pouvait même plus aller à la piscine avec sa classe sans être suivie par des gens qui cherchaient des réponses. Eh bien, les réponses vous les avez et vous ne voulez toujours pas les écouter."