Gad Elmaleh malade : "Un petit problème de santé" l'oblige au repos...

Il faudra prendre son mal en patience. Une partie des fans de Gad Elmaleh vont devoir attendre avant de découvrir son nouveau spectacle. Sur Instagram, l'humoriste de 50 ans a posté un message pour révéler qu'il est malade et contraint à prendre du repos.

Il écrit : "Les amis, tout va bien mais un problème de santé m'oblige toutefois au repos. Les spectacles prévus à Bar-le-Duc, Marly, Antibes, Le Touquet, Roubaix et Saint-Amand n'auront pas lieu. Je reviens vers vous très vite avec plus d'informations. Vous me manquez déjà. Prenez soin de vous." Espérons que l'inoubliable interprète de Chouchou - qui a souffert du Covid-19 il y a quelques mois - puisse reprogrammer ces dates de spectacles annulées. Son absence, conséquence de calculs rénaux, devrait ainsi durer jusqu'au 20 octobre, date à laquelle il doit normalement reprendre la route pour se produire au Puy-en-Velay.

Gad Elmaleh est remonté sur scène après six ans d'absence - et une terrible polémique de plagiat dont il a eu le plus grand mal à se dépêtrer - l'été dernier. Il présente un nouveau spectacle intitulé D'ailleurs. Interrogé par des lecteurs du journal Le Parisien en 2019, l'artiste avait donné quelques précisions sur la teneur de son nouveau show. "Ça sera le retour de personnages. C'est quelque chose qui m'a manqué, que le public m'a demandé (...) Là, je vais parler de plagiat, de manière drôle, honnête. Aussi des réseaux sociaux et de la presse (...) Mais aussi du rêve américain, de sa démystification, de ce que j'ai vécu aux Etats-Unis en tant qu'humoriste de France avec mon show en anglais...", disait-il alors.

Titillé par les lecteurs, Gad Elmaleh - qui avait fini par admettre des inspirations fortes dans certains de ses sketchs - ajoutait que ce nouveau spectacle serait du Gad "même plus que 100 %". "Quand j'écris, maintenant, je ne suis plus le même mec, et tant mieux. Ça m'a donné une espèce de niaque que j'ai retrouvée, donc merci à ces gens-là. Mais ceux qui ont un doute, qu'ils sachent au moins que je suis de bonne foi", disait la star.