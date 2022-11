Gad Elmaleh passe aux aveux : ce cadeau surprenant offert quand il avait "un date"

Après les planches, place au grand écran. Gad Elmaleh vient de boucler la dernière représentation de son spectacle D'ailleurs, dans la ville de Montréal, devant un public de 7000 personnes. Il est donc temps, pour l'humoriste et comédien, de dévoiler au public son nouveau projet cinématographique : un ovni du 7e art intitulé Reste un peu, qui sortira en salles obscures le 16 novembre 2022 en France, et dans lequel on retrouvera plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, ainsi que l'autrice et rabbin Delphine Horvilleur.

C'est pour ça que tu en as vendus des camions entiers !

Entre ces deux-là, les choses sonnaient comme une évidence avant même qu'ils ne collaborent professionnellement. Fou des livres de Delphine Horvilleur, Gad Elmaleh était même allé jusqu'à les offrir à plusieurs reprises, histoire de prêcher la bonne parole. "Je vais lire son nouvel ouvrage mais le précédent, Vivre avec nos morts, a été très important pour moi, explique le papa de Noé Elmaleh dans une interview croisée, parue dans le nouveau numéro de Paris Match. Il m'a fait rire, il m'a interpellé. Je vais même vous avouer que c'était un cadeau que j'offrais quand j'avais un date. D'ailleurs, Delphine, c'est pour ça que tu en as vendus des camions entiers."

Je n'ai jamais conclu avec ce livre...

Des fleurs ? Des chocolats ? Un verre ou un dîner ? Un bouquin signé Delphine Horvilleur, plutôt. Est-ce que cette technique de drague a marché ? Difficile de l'affirmer "Je n'ai jamais conclu avec ce livre !", a-t-il assuré. Mais cette petite lubie l'aura, quelque part, mené à une jolie collaboration professionnelle. Le film Reste un peu raconte l'histoire d'un homme qui rentre vivre en France à Paris, chez ses parents, après avoir vécu le rêve américain pendant 3 ans... pour retrouver les siens, mais surtout pour se rapprocher de la Sainte Vierge. Amoureusement parlant, on ne sait pas si Gad Elmaleh a trouvé chaussure à son pied depuis sa rupture avec Charlotte Casiraghi en octobre 2015, mais celle qui occupe ses pensées est donc une figure très connue...

Retrouvez l'interview intégrale de Gad Elmaleh dans le magazine Paris Match du 10 novembre 2022.