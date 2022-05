Gaëlle Garcia Diaz enceinte de Daan De Pever : photos de son ventre bien arrondi et vidéo hilarante

Les internautes n'ont bien entendu pas tardé à laisser exploser leur joie après avoir découvert la bonne nouvelle. "Ouiiiiiii encore une fois félicitations ma Gaëlle, trop heureuse de partager ça avec toi, avec vous, c'est un pur bonheur ! On vous aime très fort", a écrit son amie Shera Kerienski (qui est récemment devenue maman). "Quelle joie bordel", a quant à elle écrit la youtubeuse Natoo. De nombreux messages qui ont à coup sûr donné encore plus le sourire à la star de YouTube.

En story, Gaëlle Garcia Diaz a révélé qu'elle avait hésité à poster une vidéo pour révéler sa grossesse. Des images kitsch et drôles tournées à Noël où l'ont peut voir la future maman se la jouer mannequin seule ou avec son époux Daan pour mettre son ventre en avant.

Rappelons que son époux et elle s'étaient rencontrés à l'université. Ils se sont retrouvés des années plus tard et se sont mis en couple. Avant cela, Gaëlle Garcia Diaz a vécu une romance médiatisée avec le youtubeur Jimmy Labeeu. Une erreur qu'elle n'a pas souhaité reproduire comme elle l'expliquait à EnjoyPhoenix dans une vidéo : "Je suis en couple et très heureuse, j'ai appris de mes erreurs. L'exposer à mort, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas envie de ça non plus, on se met en couple, le lendemain, il prend 30 000 abonnés. (...) Il est un peu en dehors de tout ça et c'est bien." Elle a aussi vécu une idylle avec le candidat de télé-réalité Vincent Queijo.