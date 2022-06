Gaëlle Garcia Diaz maman : la Youtubeuse a accouché, sexe du bébé et premières photos dévoilés !

En effet, celui-ci a publié deux photos du bébé, et un long message très émouvant : "Photo avant et après la première nuit ! On a presque la même coiffure, ça se voit que c'est mon fils... je tiens à vous remercier pour tous vos messages d'amour mais je veux surtout remercier ma petite femme qui a été incroyable lors de l'accouchement.Tu es tellement forte, tellement courageuse, je n'ai jamais été aussi fier de toi! Tu seras la meilleure maman du monde, je t'aime, je vous aime", a-t-il écrit.

Si l'on ne connait pas la date de naissance exacte du bébé, on peut en tout cas penser que celle-ci s'est produite dans les dernières heures, voire dans les derniers jours. En tout cas, le couple, qui s'était marié en mai 2021, semble aux anges de cette nouvelle vie qui commence. Tous les deux se connaissent depuis très longtemps, puisqu'ils étaient dans la même université, mais ne se sont vraiment trouvés qu'il y a trois ans et demi.

Le 24 décembre dernier, Gaëlle Garcia Diaz avait en effet publié un long message sur ses réseaux sociaux à destination de son amoureux, une déclaration sublime : "Il y a 3 ans, jour pour jour, nos chemins se sont recroisés. Il y'a 3 ans, tu me regardais comme jamais personne ne m'avait regardée auparavant. Dans tes yeux j'ai découvert mon reflet, le vrai. Notre histoire est une évidence, tout simplement. Plus aucun doute plane dans mon coeur".

"J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je te trouverais plus tôt et je t'aimerai plus longtemps. S'aimer toute notre vie n'est pas assez, il nous faut l'éternité. Je t'aime mon ange, ici ou ailleurs", avait-elle écrit.