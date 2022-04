Gary Coleman (Arnold et Willy) : Accusé d'agression sexuelle douze ans après sa mort

"Il m'a demandé de m'asseoir sur le lit. C'était très mignon. Et puis il a commencé à un peu me chatouiller" : nous sommes au milieu des années 80. Gary Coleman, rendu célèbre par sa bouille ronde et ses répliques dans Arnold et Willy, est un jeune homme très populaire et signe un contrat avec Molly Shannon, un peu plus âgée que lui, et encore au début de sa carrière. C'est à partir de ce moment-là que les choses dérapent selon elle.

La comédienne, aujourd'hui âgée de 57 ans, a en effet récemment accusé le comédien d'avoir tenté d'abuser d'elle dans une chambre d'hôtel. Tentant de rester polie après les premières approches de l'interprète d'Arnold, elle lui aurait expliqué être vierge et ne pas avoir voulu le brusquer. Peine perdue, puisque l'acteur devient de plus en plus agressif en essayant de l'embrasser de force.

Je l'ai repoussé. Puis il s'est mis sur moi

"Il n'arrêtait pas, il essayait de m'embrasser et de monter sur moi et je lui disais 'Non, Gary. Stop.' Je l'ai donc rejeté, je me suis levée du lit mais il s'est mis à monter sur le lit et à rebondir dessus, puis il m'a prise dans ses bras. Je l'ai repoussé. Puis il s'est mis sur moi. (...) Ça recommençait encore et encore", explique-t-elle dans l'émission The Howard Stern Show, alors qu'elle est actuellement en pleine promotion pour son livre Hello Molly.

Des accusations graves, que la comédienne a tues jusqu'ici, alors qu'elle menait une brillante carrière notamment au Saturday Night Live. Son agresseur quant à lui ne pourra pas se défendre devant les médias ou la justice : il est mort en 2010 après une vie émaillée d'incidents, de scandale et de violence.

A sa majorité, alors qu'il est en pleine gloire grâce à Arnold et Willy, une série dans laquelle il jouait un petit garçon noir adopté par un vieux monsieur riche et blanc, il se rend compte que ses parents lui ont spolié sa fortune et qu'il est ruiné.

Après les avoir attaqués en justice et avoir gagné plus d'1,3 million de dollars, il finit par tout perdre en peu de temps et doit enchaîner les petits boulots pour survivre. Marié jusqu'en 2008, il est arrêté de nombreuses fois pour violences conjugales et la relation tumultueuse qu'il entretient avec sa femme fait de nombreuses fois la Une des journaux.

Jusqu'à sa mort, en 2010 : atteint d'une maladie des reins qui lui donnait cette petite taille (1,42m) et cet air enfantin, il fait un malaise et se cogne la tête en tombant, ce qui le tuera en moins de 24h.