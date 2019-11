Gary Dourdan se produit en showcase devant Frédérique Bel et Flora Coquerel

Malgré le froid glacial, les personnalités ont répondu à l'appel de la marque Phyto, qui organisait une soirée de lancement pour sa gamme de produits pour cheveux Phyto Specific, mardi 19 novembre. Les convives ont notamment pu écouter Gary Dourdan, qui se produisait à l'occasion d'un petit showcase.

L'acteur américain, ex-star de la série Les Experts dans laquelle il incarnait Warrick Brown, est également chanteur et musicien. Gary Dourdan, qui passe régulièrement du temps en France, est ainsi apparu guitare à la main et large sourire aux lèvres pour donner de la voix accompagné de deux musiciens. Parmi les spectateurs, on pouvait compter sur l'actrice Frédérique Bel, scintillante dans une robe bustier au style très fêtes de fin d'année, ou l'ancienne Miss France Flora Coquerel, en look casual composé d'un haut noir et d'un jean.

Étaient aussi invités Julie Judd, Medi Sadoun, Christian Millette, le duo Madame Monsieur (Émilie Satt et Jean-Karl Lucas), le jeune fiancé Giovanni Bonamy ou encore Valentin Léonard, Elisa Bachir Bey, Zinedine Soualem, Laurie Cholewa, Adeline Blondieau, Sophie Favier... Tout ce petit monde a pu savourer une coupe de champagne Deutz ou un cocktail à base de la vodka parisienne Touché.

Les invités ont donc pu en apprendre un peu plus sur la gamme Phyto Specific, qui s'adresse "aux femmes soucieuses d'efficacité, pour la santé et la beauté de leurs cheveux ou de leur peau, plus fragiles". Une gamme misant sur "la puissance végétale" voulue par le fondateur des laboratoires Phytosolba, Patrick Ales, qui "a souhaité que ses plus grands spécialistes mettent à profit leurs connaissances végétales uniques pour soigner spécifiquement et répondre scientifiquement aux problèmes de ces types de cheveux et de peaux".

La marque Phyto fêtant ses 50 ans cette année, elle a décidé de relancer la gamme de produits capillaires Phyto Specific dédiée aux cheveux texturés. Yahn Alès, directeur Marketing International Phyto et Frederic Poux, président directeur général Alès Groupe ont pris la parole afin de remercier les invités de leur venue massive à ce lancement.