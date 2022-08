Gaspard Ulliel : Sa veuve Gaëlle Pietri et leur fils Orso en plein bisou, sublime photo

Pour les vacances, le duo est parti se ressourcer en Corse, île natale de Gaëlle Pietri, où il a ses habitudes. Mère et fils ont choisi la pleine nature, au coeur de Mare e Monti, un ensemble de circuits de randonnées pour recharger les batteries avant de rentrer à Paris et de reprendre le chemin de l'école. Au programme : observation de la nature, des étoiles et baignades dans les eaux naturelles de l'île, entre deux gros câlins. Gaëlle Pietri a publié quelques clichés de ses vacances passées loin de tout, dont celui d'un énorme bisou avec son fils.

Gaëlle Pietri a toujours mis un point d'honneur à ce que son fils se sente le mieux possible. Particulièrement depuis le départ de son papa. Le couvrir d'amour est évidemment l'un des remèdes qu'elle a trouvés : "La photo avec Orso est magnifique. Moi aussi, je n'ai qu'un fils et il est tout ce que j'ai de plus beau. Je suis sûre qu'Orso va bien grâce à vous, malgré le départ de Gaspard", "Miam miam les gros bisous salés, l'odeur des pins et le vent chaud", "Magnifique", "Ressourcez-vous bien... Il n'y a qu'aux racines que l'on trouve de quoi se rebooster durablement." Un voyage nécessaire pour retrouver leur équilibre...