Gaspard Ulliel : Son fils Orso décroche une médaille d'or, Gaëlle Pietri très fière

Le 13 juin 2022, Gaëlle Pietri a partagé un cliché de son fils Orso (né le 12 janvier 2016) fruit de son amour avec l'acteur Gaspard Ulliel. Sur la photographie, on découvre le joli blond, très fier, habillé avec un tee-shirt représentant Spider Man et portant une médaille d'or remportée aux jeux d'échecs. Un jeune homme qui semble donc avoir une tête bien remplie et qui a décroché la victoire à une compétition à seulement 6 ans. "Echec et Mat" écrit la maman en légende, admirative de son bout'chou. Pour rappel, Gaelle Pietri et Gaspard Ulliel s'étaient séparés lorsque leur fils Orso était âgé de 4 ans, en 2020.

Il y a quelques jours, le petit garçon avait profité d'un show exceptionnel de la chanteuse belge Angèle au festival We Love Green avec sa maman. Très soucieuse du bien-être de son fils, qui doit désormais vivre sans son papa, Gaelle Pietri l'a également emmené en vacances aux Baléares il y a quelques mois. Ainsi, le jeudi 28 avril 2022, elle avait dévoilé une photographie d'Orso parti s'amuser avec ses petits camarades de classe lors d'un séjour à Minorque, dans les Baléares.

Disparu tragiquement après un terrible accident en montagne le 19 janvier 2022 à seulement 37 ans, Gaspard Uliiel avait été victime d'un traumatisme crânien après une collision sans casque, à la jonction de deux pistes, dans la station de La Rosière en Savoie.

Au moment de son décès brutal, l'acteur était supposé être en couple avec l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Une rumeur niée par son ex-compagne Gaëlle Pietri qui avait indiqué que l'acteur était célibataire au moment de son tragique accident de ski. "Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso. Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie." avait-elle expliqué à l'époque, démentant ainsi officiellement tout liaison entre Gaspard Ulliel et Vicky Krieps.