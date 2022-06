Gaten Matarazzo : La star de Stranger Things est en couple avec une actrice

Gaten Matarazzo de Stranger Things est un homme comblé ! A l'image de son personnage de Dustin dans la série événement (qui a déjà formé un couple), Gaten vit également une folle idylle dans les bras d'une sublime jeune femme répondant au nom de Lizzie Yu.

Gaten Matarazzo n'est pas un coeur à prendre. Et cela ne date pas d'hier. Complètement amoureux de sa jeune compagne, l'acteur de 19 ans n'a jamais lésiné sur les déclarations d'amour. En 2020, déjà, le comédien avait fêté dignement ses deux années d'amour auprès de sa belle Lizzie en lui adressant un tendre message sur les réseaux sociaux. "Je ne peux pas croire que ça fait déjà deux ans que je suis avec ce nugget ! Je n'arrive pas à me rappeler ce que ça fait de ne pas t'avoir à mes côtés et je ne veux pas que ça m'arrive. Je t'aime tellement Liz. Joyeux anniversaire", lâchait la star de Stranger Things et de Blacklist.

Un an plus tard, c'était au tour de la jeune femme de publier une photo du couple sur sa page Instagram. Une publication qui semblait révéler que le couple s'était rencontré au lycée puisque la photo montrait le couple dans des tenues de soirée qui pourrait bien être la traditionnelle balle du lycée. Tout sourire sur le cliché, Gaten portait un costume gris avec une cravate rose. Quant à Lizzie, elle avait choisi une jolie robe à bustier. "Je ne pourrais jamais penser au lycée sans penser à toi", avait ajouté la jeune femme en légende.