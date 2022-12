Geneviève de Fontenay achève la cérémonie Miss France : tout le monde y passe... même Beyoncé !

Samedi 17 décembre dernier, la nouvelle cérémonie Miss France a été diffusée en direct sur TF1. Un événement suivi par plus de 7 millions de Français. Ces derniers ont ainsi assisté au sacre d'Indira Ampiot, qui représentait la Guadeloupe. C'est également Geneviève de Fontenay qui n'a pas manqué une miette du show.

Bien installée dans sa cuisine, en compagnie de sa jolie petite-fille Agathe, l'ex-directrice du comité Miss France a même scruté avec attention chaque minute de l'émission. Un moment qui a été repartagé sur son compte Instagram puisqu'elle s'était filmée en train de regarder la Une. Et comme toujours depuis son départ, il en faudra bien plus pour la convaincre que ce n'était pas mieux avant. Comme on peut l'entendre dans la vidéo, Geneviève de Fontenay n'a en effet pas mâché ses mots pour critiquer la cérémonie. "Faire ça comme ça, ça ne sert à rien, on ne voit pas leurs écharpes (...) Les cheveux dans la figure ! (...) Quelle honte, c'est affreux (...) Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi moche (...) Avant c'était quand même mieux. Aucune élégance, aucune grâce ! (...) Il y en a une qui est a moitié déshabillée (...) Le décor est nul (...) C'est quoi ces guignoleries ? (...) Non mais comment elle est coiffée celle-là ? Disons qu'elle ne l'est pas... (...) C'est un foutoir !", lâche-t-elle entre autres, cinglante, au côté d'Agathe, très amusée. Pour finir avec un beau : "C'était emmerdant".

Sylvie Tellier pas convaincante

Geneviève de Fontenay n'a tellement rien laissé passer qu'elle est même allée jusqu'à égratigner la superstar Beyoncé, dont les chansons servaient à accompagner les tableaux des candidates. Une "chanteuse qui braille" selon la dame au chapeau. Mais surtout, elle y est allée de son petit commentaire au sujet de Sylvie Tellier, laquelle avait pourtant tenter d'apaiser les tensions à travers son émouvant discours d'au revoir. "Elle était obligée de le dire. Sylvie Tellier a bien senti qu'il fallait qu'elle le fasse", a-t-elle commenté ce moment, peu touchée. Notre Miss France 2023 a quant à elle eu le droit d'être timidement validée par Geneviève de Fontenay mais c'est bien Cindy Fabre, la remplaçante de Sylvie Tellier à la direction de Miss France, qui est la seule personne à avoir obtenu sa véritable approbation, une personne qu'elle trouve "très gentille" et qu'elle "aime bien".