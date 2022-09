George et Amal Clooney, sortie en amoureux : l'avocate dévoile ses sublimes jambes en robe courte

Amal et George Clooney ne se montrent pas souvent alors quand ils sortent, leurs virées sont remarquées. Ce jeudi 22 septembre 2022, les deux tourtereaux étaient de sortie nocturne à New-York pour une soirée romantique au restaurant italien Locanda Verde situé dans le quartier de Greenwich. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Amal Clooney n'a pas fait les choses à moitié côté look.

Alors que son mari George apparaissait plutôt décontracté avec un tee-shirt manches courtes bleu marine et un jean, Amal, avec sa magnifique chevelure brune au vent, a opté pour une mini-robe noire à paillettes laissant apparaître ses jambes toniques. Le tout accompagné d'une paire d'escarpins noirs à talons avec une petite pointe de doré au niveau des orteils. Le lendemain, vendredi, Amal Clooney, toujours accompagnée de son mari, apparaissait dans les rues de New-York avec une longue robe blanche complétée par de longues bottes noires en cuir. Un look automnal parfaitement réussi.

Leurs jumeaux déjà trilingues

Depuis leur mariage en 2014, Amal et George Clooney - parents des jumeaux Ella et Alexander nés en juin 2017 - offrent quelques apparitions publiques aux photographes. Le couple assistait le 7 septembre dernier à l'avant-première du film Ticket to Paradise dans lequel George Clooney partage l'affiche avec sa grande amie Julia Roberts. Le film sort en salles le 5 octobre prochain.

Plus récemment, l'acteur de 61 ans et l'avocate de 44 ans, assistaient le 14 septembre dernier, à la Roybal School of Film and Television Production Magnet de Los Angeles. L'acteur de 61 ans en avait profité pour faire de rares confidences sur ses enfants Ella et Alexander : "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suppose qu'ils sont un peu plus intelligents que moi, donc ils feront probablement quelque chose. Ils parlent déjà trois langues, donc je travaille toujours sur l'anglais", avait déclaré George Clooney à Entertainment Tonight.