Georgina Chapman, ex de Weinstein : son couple "inhabituel" avec Adrian Brody

Après deux ans à faire profil bas, Georgina Chapman a retrouvé l'amour auprès d'Adrian Brody. Une relation qu'ils ont gardée secrète jusqu'à que la presse s'empare de l'histoire et la révèle au grand public. Selon The Sun, c'est à Puerto Rico que la styliste de 43 ans et l'acteur de 46 ans se sont rapprochés lors du dîner de présentation de la ligne de maillots de bain du top Helena Christensen, en avril dernier, au luxueux hôtel Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve.

Bien que le couple ne s'affiche pas (encore) ensemble sur le tapis rouge, une source a confié à People que Georgina Chapman et Adrian Brody filaient le parfait amour. Ils partageraient "de nombreux intérêts communs", raconte cette source, en ajoutant que "Georgina trouve qu'il [Adrian Brody, NDLR] est inhabituel et intéressant. Elle trouve que c'est une personne intéressante avec une passion débordante pour son travail, tout comme elle."

Plus de deux ans après le début du scandale, en octobre 2017, dénonçant harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols et ouvrant la voie à d'autres révélations en cascade et aux mouvements #MeToo et #TimesUp, Harvey Weinstein a été déclaré coupable, lundi 24 février 2020, à l'issue de son procès instruit à Manhattan. Le producteur de 67 ans a été reconnu coupable d'un acte sexuel criminel au premier degré sur Miriam Haleyi et du viol au troisième degré de la coiffeuse Jessica Mann. Le mercredi 11 mars 2020, le tribunal de Manhattan a rendu son verdict : Harvey Weinstein écope de 23 ans de prison.

Georgina peut désormais commencer à mettre le passé derrière elle et à profiter de sa nouvelle vie.