Géraldine Nakache dans la peau de Justin Bieber, vidéo hilarante !

Une amie pour la vie

Voilà près de quinze ans qu'elles parcourent les plateaux ensemble. Géraldine Nakache et Leïla Bekhti se sont rencontrées un peu par hasard, dans un studio de télé de la Plaine-Saint-Denis, et ne se sont plus jamais quittées. Dernièrement, en octobre 2019, on les a retrouvées, réunies dans le film J'irai où tu iras, dans lequel elles jouaient deux soeurs. Ce qui n'est pas foncièrement faux. Elles sont si proches que leurs enfants grandissent comme s'ils faisaient partie de la même famille. "Mon fils est comme son neveu, sa fille, comme ma nièce, expliquait Géraldine Nakache au magazine Gala. J'aime beaucoup la façon dont elle l'élève. Et puis on s'amuse de nous-mêmes quand, par exemple, on sermonne nos enfants parce qu'ils ne sont pas partageurs." Cette drôle de vie, elles ont décidé de la passer ensemble. Et que ne donnerait-on pas pour y assister, même de loin ?