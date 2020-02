Géraldine Nakache : Spectatrice éblouie au défilé Paco Rabanne

Cette semaine, Paris vibre au rythme des défilés, présentations et soirées de la Fashion Week ! Géraldine Nakache en a retrouvé la ferveur ce jeudi 27 février 2020. L'héroïne du film J'irai où tu iras est devenue spectatrice pour la maison Paco Rabanne.

"Le silence religieux. Le bruit du talent", a écrit Géraldine Nakache sur Instagram. C'est par ces mots que l'actrice de 40 ans a commenté la nouvelle collection Paco Rabanne, conçue par le directeur artistique de la marque Julien Dossena et dévoilée ce jeudi après-midi (27 février 2020). L'événement a eu lieu à la Conciergerie, boulevard du Palais, dans le 1er arrondissement.

Géraldine Nakache s'y est rendue, bravant ainsi le vent et la pluie. Elle a retrouvé Marina Foïs, que la météo n'était pas non plus parvenue à démotiver. L'actrice de 50 ans a également eu un mot pour la collection Paco Rabanne et le créateur Julien Dossena. "Bravo @juliendossena, mon coeur qui bat", a écrit Marina Foïs sur un portrait de son ami publié dans sa story du jour.