Jenifer danse à la Fashion Week, devant Maëva Coucke et Élodie Frégé

Cette semaine, la planète Mode a les yeux braqués sur Paris ! La Ville lumière est le théâtre d'une nouvelle Fashion Week, à laquelle assistent de nombreuses célébrités. Jenifer en a goûté la ferveur mercredi soir, aux côtés de Maëva Coucke et Élodie Frégé.

C'est sur invitation de Lancel que ces trois femmes ont été réunies. La marque française a fêté le début de la Fashion Week et présenté sa nouvelle collection dans sa boutique située au 8, place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement de Paris. Jenifer s'y est rendue accompagnée de son ami chorégraphe Aziz Baki.

Vêtue d'une chemise marron et d'un jean blanc, la chanteuse de 37 ans et coach de l'émission The Voice a provoqué un élan d'enthousiasme des photographes. Jenifer a également esquissé quelques pas de danse, sur le set de la DJ du soir, Agathe Mougin.

Ainsi, Jenifer profite de son break bien mérité, entamé après sa grande tournée et la réédition de son huitième album, Nouvelles Pages.