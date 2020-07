Arthur : Rires et petits coeurs, son ex Estelle Lefébure toujours sous le charme

Arthur et Estelle Lefébure se sont mariés le 12 février 2004, à l'orée de la Saint-Valentin. Ils ont divorcé quatre ans plus tard, en avril 2008. Mais de l'eau a coulé sous les pont et chacun a refait sa vie de son côté. L'animateur semble plus épanoui que jamais auprès de la reine de beauté Mareva Galanter et de leur petite Manava. Quant à son ex, elle est plus discrète vis-à-vis de sa vie privée. Pas de nouvelle romantique depuis qu'elle s'est séparée de Pascal Ramette en 2014. Elle profite de son rôle de maman, elle qui a eu deux grandes filles - Ilona et Emma, la star de Demain nous appartient, qu'elle a eues avec David Hallyday - et profite de son fils de 9 ans, le petit dernier, Giuliano.

Je m'entends bien avec Arthur, et avec David

Estelle Lefébure a connu des idylles très médiatisées. Elle qui se considère toujours comme une Hallyday conserve d'ailleurs d'excellents rapports avec ses anciens partenaires. "Je m'entends bien avec Arthur, et avec David on se retrouve volontiers autour des filles, expliquait-t-elle au magazine Elle en 2015. Il faut mettre de côté les ressentiments et ne garder que les émotions positives. Se dire que l'on continue de partager quelque chose, même si c'est différent. C'est peut-être la sagesse de l'âge." Et forcément, difficile de faire la tête quand l'un d'entre eux se lance dans une chorégraphie endiablée signée Britney Spears...